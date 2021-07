Altro bar chiuso dai Carabinieri a Morlupo: era un ritrovo di pregiudicati - Terzo Binario News

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto hanno notificato al titolare di un bar di Morlupo il provvedimento di chiusura per 7 giorni emesso, su richiesta degli stessi militari ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., dal Questore di Roma.

La proposta è stata avanzata dando anche seguito alle numerose lamentele espresse dai cittadini residenti nelle vicinanze all’esercizio commerciale, abitualmente frequentato da avventori gravati da precedenti di polizia.

L’attività di analisi condotta dai militari, all’esito dell’operazione “Gerione” messa in atto nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Bracciano nei Comuni di Castelnuovo di Porto e Morlupo, ha consentito di documentare, anche attraverso numerosi servizi di osservazione, che il locale era da tempo abituale ritrovo di persone pericolose per l’ordine pubblico, per la moralità e il buon costume, oltreché per la sicurezza dei cittadini.