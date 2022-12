Allumiere torna a parlare di manipolazione affettiva • Terzo Binario News

Stavolta interviene la nota criminologa, Roberta Bruzzone, nell’ambito del percorso “Crimen, il lato oscuro”

Nuovo, imperdibile appuntamento, ad Allumiere, sul delicato tema della violenza di genere. Dopo le iniziative di Snoq e del premio letterario “Femminile, Plurale”, adesso a scendere in campo è l’assessore alla programmazione strategica, Simone Ceccarelli, che giovedì alle 18.15, all’Aula Nobile del Palazzo Camerale, nelle vesti di criminologo ha invitato l’illustreo collega, criminologa e psicologa clinica, Roberta Bruzzone per una lectio magistralis su “La manipolazione affettiva”.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco, Luigi Landi, la celebre profiler parlerà alla platea di come riconoscere i manipolatori i – o narcisisti maligni, o predatori emozionali, che dir si voglia – e di come allontanarli dalla propria vita.

“Abbiamo insistito tanto per mettere in piedi un’iniziativa di questo livello – dichiara Ceccarelli – e abbiamo insistito proprio per affrontare la tematica con la dottoressa Bruzzone, una personalità di competenza indiscussa su scala nazionale. L’obiettivo è quello di gettare un sasso nello stagno e aprire un dibattito sul lato oscuro di ciascuno di noi e, in fin dei conti, anche della nostra comunità. Se vogliamo che i piccoli paesi tornino ad essere quei luoghi in cui le relazioni possano ancora ritrovare un senso, allora è necessario che si guardi con coraggio alle contraddizioni che rischiano, quel senso, di farlo smarrire.Prevenire è meglio che curare, e siamo sicuri che questa di giovedì, che sarà solo la prima di una serie di iniziative di questo calibro, sarà molto apprezzata da tutti”