Musica, in Regione si illustra il Concorso Internazionale per Marce "Città di Allumiere" • Terzo Binario News

Domani alle 10 nella Sala Mechelli lo presenta la consigliera Marietta Tidei: “E’ per me motivo di orgoglio”

In continua crescita per qualità delle opere proposte e numero di partecipanti, domani martedì 13 dicembre alla Sala Mechelli, nella sede del Consiglio Regionale del Lazio, verrà presentata la settima edizione del Concorso Internazionale di Composizione per Marce “Città di Allumiere”.

Organizzato dall’associazione “Amici della Musica” di Allumiere, il concorso, promosso dalla Regione Lazio, nasce nel 2011, con lo scopo di valorizzare quel patrimonio musicale tipicamente bandistico che è la marcia. Si avvale della collaborazione della Scomegna Edizioni Musicali, che si riserva la possibilità di pubblicare le migliori marce presentate. È aperto a compositori di ogni nazionalità che possono partecipare anche con più lavori, purché inediti e mai eseguiti. Il termine della consegna delle opere per questa edizione è fissato per il 29 gennaio 2023, mentre la serata finale si terrà ad Allumiere nel prossimo mese di giugno.

“È per me motivo di orgoglio e soddisfazione presentare in una sede istituzionale un Concorso che ha saputo divenire sempre più importante nel corso degli anni e che reca visibilità e prestigio a livello internazionale alla città di Allumiere. Ritengo fondamentale che la Regione Lazio sostenga iniziative come questa, che promuovono la cultura e sostengono le associazioni dei nostri territori”, così in una nota la consigliera regionale Marietta Tidei, che presenterà l’iniziativa domani mattina alle ore 10 alla Sala Mechelli, insieme a Stefania Cammilletti, presidente degli “Amici della Musica”, con vicepresidente e consiglieri dell’Associazione e rappresentanti della banda, e al Maestro Marco Somadossi, direttore artistico del concorso. Sarà presente il sindaco di Allumiere, Luigi Landi.