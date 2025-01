Allumiere, Snoq: "No ad un uso improprio del Palazzo Camerale" • Terzo Binario News

Le femministe criticano aspramente la decisione del sindaco Landi di concedere l’Aula Nobile del Palazzo Camerale per il congresso Fdl

<<No all’uso improprio del Palazzo Camerale>>. Il monito, forte e chiaro, arriva dal movimento femminista “Se non ora, quando?” di Allumiere, che si unisce al coro di proteste e chiede con fermezza al sindaco Luigi Landi di vietare l’utilizzo a scopi politici dell’Aula Nobile, da sempre simbolo della cultura locale.

<<Siamo venuti a conoscenza – spiegano le femministe collinari – del fatto che il nostro

primo cittadino ha accolto la richiesta di “Fratelli d’Italia” di poter utilizzare l’Aula Nobile per il loro congresso di domani pomeriggio. Come movimento locale, ci sentiamo in dovere di associarci alle critiche del Partito Democratico di Allumiere, dell’Anpi di Civitavecchia, delle Ardite e dei tanti cittadini che si sono detti infastiditi da questa decisione del sindaco Landi, peraltro neanche discussa in Consiglio Comunale. Con questo comunicato, vogliamo rimarcare la nostra contrarietà all’uso improprio di un luogo di cultura solitamente destinato ad iniziative di tutt’altra natura. Prima d’ora non era mai capitato che venisse concessa una sala comunale a fine politico, per di più ad un partito che non si è mai dichiarato antifascista. Non è il caso iniziare proprio adesso.

Invitiamo pertanto il sindaco a non disattendere il nostro appello e a rivedere una decisione presa forse con leggerezza e che comunque non tiene conto di solide regole non scritte>>