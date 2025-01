Malamovida a Testaccio, Roma Capitale chiude una discoteca per abuso su suolo pubblico • Terzo Binario News

Nell’ambito dei controlli del fine settimana, le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale hanno eseguito la chiusura di due locali pubblici, entrambi nel territorio del I Municipio.

In zona Testaccio, gli agenti hanno fatto chiudere i battenti ad una discoteca, per non aver ottemperato alla Determinazione Dirigenziale del Municipio che disponeva la chiusura per 5 giorni, a seguito di un’occupazione abusiva di suolo pubblico.

In pieno centro storico, un altro locale è stato chiuso dai caschi bianchi poiché, nonostante il diniego per la protrazione di orario per pubblico spettacolo ricevuto dal Dipartimento Attività Culturali, il gestore aveva proseguito le attività di intrattenimento oltre le ore 2.00.

All’interno gli operanti hanno anche rinvenuto un maggior numero di persone rispetto a quello consentito. Il gestore è stato pertanto denunciato per mancato rispetto delle prescrizioni sulla capienza del locale e per inosservanza dell’orario per l’attività di pubblico spettacolo. Nel corso delle verifiche, in totale sono stati circa un centinaio gli illeciti riscontrati presso gli esercizi commerciali e locali pubblici, mentre sono più di 1300 i verbali redatti per violazione delle norme sulla sicurezza stradale.