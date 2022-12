Allumiere scende ancora una volta in campo contro “L’abuso e la manipolazione nella relazione tossica” • Terzo Binario News

L’evento, molto partecipato, è stato organizzato dal team di “Femminile, plurale” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, Snoq e Biblioteca.

Nuovo, riuscito evento quello organizzato sabato scorso dal gruppo del premio letterario “Femminile, Plurale”, sulla scia della giornata internazionale contro la violenza di genere. Sabato scorso, in una gremita Aula Nobile del Palazzo Camerale, si è svolta ad Allumiere “L’abuso e la manipolazione nella relazione tossica”, una conferenza organizzata in collaborazione con il Comune, il movimento “Se non ora, quando?” e l’imprenditore Alessandro Scibilia.



Dopo l’introduzione dell’ex assessore alla cultura Brunella Franceschini, che ha anche moderato gli interventi – e i saluti della consigliera regionale Marietta Tidei, della vice sindaca, Marta Stampella e della delegata alle Pari Opportunità, Alessia Brancaleoni – sono intervenute la psicologa e psicoterapeuta familiare Claudia Rossetti, le avvocate Luana Sciamanna e Cinzia Rossi e la direttrice del Supercarcere di Civitavecchia, Patrizia Bravetti.

Nel corso della conferenza, l’avvocata Sciamanna ha anche presentato il libro “Cento motivi per chiudere con un narcisista”.

“Tutto inizia da un’idea – ha commentato la Franceschini, portavoce del premio “Femminile, Plurale” – mettere in campo un progetto in grado di prendere ispirazione dal passato, con uno sguardo rivolto verso il futuro. Noi di Femminile, Plurale crediamo che si possa creare consapevolezza, attraverso la pluralità delle parole, dei pensieri e delle persone. Grazie alle relatrici. Grazie a Snoq Allumiere e alla Biblioteca Comunale. Grazie a tutte e tutti per aver partecipato a questa giornata di approfondimento”.