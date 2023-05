Allumiere, presentato il progetto per l’Archeoparco • Terzo Binario News

Tale progetto, illustrato dalla direttrice del Museo, Lucina Giacopini, fa leva sulla sostenibilità e l’inclusività

Ad Allumiere i sentieri della cultura portano all’Archeoparco. Un progetto di comunità, come l’ha definito domenica mattina il sindaco Luigi Landi, durante la presentazione al Palazzo Camerale.

Dopo una introduzione generale della delegata alla cultura, Francesca Scarin, che ha rimarcato come questa idea progettuale possa fare da ulteriore collante con il variegato mondo dell’associazionismo locale, il delegato all’Ambiente, Carlo Cammilletti, ha illustrato tutti i possibili iter naturalistici, storici ed archeologici.

La direttrice Lucina Giacopini ha infatti definito l’Archeoparco come un prolungamento del Museo, un sistema transdisciplinare che faccia da contenitore all’articolato reticolo culturale, naturalistico, storico e minerario. Insomma un museo diffuso, in grado di attivare un processo territoriale di valorizzazione integrata volto a promuovere, sostenere e riconvertire il cospicuo territorio collinare, puntando all’attrattività, alla sostenibilità e alla diversificazione.

La consigliera regionale, Marietta Tidei, presente all’incontro insieme al funzionario regionale, Dottor Diego Mantero, si è congratulata con la dottoressa Giacopini per la solidità di un progetto chiaro e ricco di contenuti ed ha assicurato la massima disponibilità, da parte della Regione, in termini di risorse e strumenti normativi. Al riguardo la Tidei ha ricordato anche l’importanza di guardare al Dmo (Destination Management Organization) quale ottimo modello per il rilancio del turismo attraverso un iter improntato alla sostenibilità e alla capacità di fare rete. Ed è proprio su un lavoro di squadra che il sindaco Landi intende puntare come approccio strategico che sappia dare buoni frutti.

“Dal momento che, ad Allumiere – ha sottolineato, rivolgendosi ai rappresentanti delle associazioni presenti – è fortemente radicato il senso di comunità, contiamo sulla collaborazione di tutti per portare avanti questo ambizioso progetto di comunità”.

Al termine dell’incontro, la presidente dell’Anpi locale, Catia Galimberti, ha regalato al sindaco una piccola pietra di allume, simbolo delle radici e del futuro di Allumiere.