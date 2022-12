<<Allumiere, Natale per molti ma non per tutti, specialmente se ultimi>> • Terzo Binario News

Il gruppo “Insieme per Allumiere” tuona contro l’Amministrazione Landi per aver escluso dal bilancio i fondi per le iniziative sociali e solidali

Ad Allumiere, per il prossimo Natale, l’amministrazione Landi lascia le famiglie in difficoltà nella loro solitudine e difficoltà economica nonostante le grandi spese.

Durante l’ultimo Consiglio comunale di Allumiere (29 Novembre), l’opposizione ha chiesto di destinare fondi di bilancio ad iniziative sociali e solidali per famiglie in condizioni socio-economiche di svantaggio, e

non solo a spettacoli, luci e concerti che certamente sono momenti visibili di aggregazione, ma da soli non permettono a tutti di vivere un sereno clima natalizio.

Abbiamo, quindi, proposto di poter pubblicare un avviso pubblico rivolto a famiglie con condizioni di svantaggio per colmare in parte il caro bollette, abbiamo chiesto di poter riproporre il Natale dei

bambini (con distribuzione di buoni spesa per bambine e bambini), abbiamo sollecitato l’organizzazione della cena di solidarietà per raccolta fondi e il finanziamento dei pacchi di Natale, con l’aiuto della CRI Allumiere-Tolfa.

Sottolineiamo che già nel consiglio precedente, nonché nella commissione cultura, abbiamo evidenziato il nostro disappunto per i tagli effettuati nell’ambito dei servizi sociali, così come ci è sembrata un’assurdità andare a riempire solo i fondi destinati alle feste (questo sia per lo Street festival dove sono stati utilizzati in variazione 3.000,00 euro previsti per situazioni di svantaggio e sia per il Natale dove il fondo già previsto dal bilancio di 27.500,00 euro è stato implementato di ulteriori 8.000,00).

Il Sindaco si è mostrato contrariato di fronte alle nostre dichiarazioni, utilizzando dei toni accesi, per poi scusarsi, ma noi continuiamo a chiedere che non ci si concentri solo sulle feste. Capiamo che i servizi ai più deboli richiedano discrezione e poca visibilità, ma non per questo debbono essere considerati meno importanti. Sicuramente sarà un Natale ricco di suoni e luci, ma al momento povero di solidarietà, almeno da parte della maggioranza guidata dal sindaco Landi.

Gruppi consigliari PD ed “Insieme per Allumiere”