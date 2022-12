Ad Allumiere Danilo Sacco accende il Natale • Terzo Binario News

Prima, intensa settimana di festa in collina, tra balli, canti, street food e mercatini a km zero

Con la magia di un Natale che si avvicina ormai a grandi passi, Allumiere diventa “Il Paese delle favole”. Domani alle 15.30 si aprono ufficialmente i festeggiamenti natalizi con una parata delle scuole di danza, seguita da un drappello di noti personaggi Disney, elfi, zampognari e Babbo Natale. In Piazza della Repubblica si accenderà l’Albero, contornato da mercatini a km zero, street food e tanto altro. La festa proseguirà poi con il concerto in Piazza di Danilo Sasso, ex cantante dei Nomadi che ha ora intrapreso la carriera da solista e che porterà in collina la sua arte con una ricca scaletta volta ad omaggiare i grandi cantautori italiani. “Una giornata piena di energia “, ha assicurato l’artista, con un tour che ha voluto chiamare “Restart” “perché bisogna ripartire convinti, dopo due anni di follia”.

Venerdì l’appuntamento è invece alle 10.30 con il “Laboratorio Natalizio” nel Palazzo della Reverenda Camera Apostolica e sabato alle 15 si apre ufficialmente il “Villaggio Natalizio” con animazione, trucca bimbi, pop corn , zucchero filato, burattini e spettacoli musicali, seguiti alle 16 da “Il Circo Bianco” di trampolieri, farfalle luminose e spettacoli acrobatici, mentre in Piazza Turati gli “Ensemble Incantus” intoneranno canti natalizi, anticipando le Street Bands per le vie del paese. Alle 18.30, il fulcro della festa si sposta all’Auditorium “Con gli elfi tra le note”, un concerto a cura degli “Amici della Musica”.

Domenica si chiude questa prima settimana festiva con una serie di spettacoli acrobatici e di fuoco lungo le vie della cittadina.

Molto soddisfatti gli organizzatori, in primis la delegata alla Cultura, Francesca Scarin.

“Dopo anni di buio – sottolinea – a causa della pandemia, Allumiere trova un bagliore di speranza in questo Natale così variopinto. Per l’occasione, abbiamo creato eventi a 360 gradi che possano soddisfare un po’ tutti i gusti dei nostri concittadini, per donare un po’ di luce in questi tempi bui di guerra”.

Il calendario natalizio è stato stilato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Università Agraria, Pro Loco e Città Metropolitana.