Allumiere, l'irlandese Killian O'Brien domina il  72° GP Madonna delle Grazie - Memorial Vincenzo Amici • Terzo Binario News

Con una fuga solitaria di 90 Km il corridore del Veleka Team riesce ad Allumiere la sua seconda vittoria stagionale.

Oltre sessanta gli juniores iscritti al 72° GP Madonna delle Grazie che ha visto dopo pochi km l’attacco del corridore del Veleka Team. Il vantaggio si attesta subito sul minuto di vantaggio sul gruppo. A metà gara il corridore al comando raggiunge i due minuti di vantaggio e al suo inseguimento si crea un gruppetto di dieci corridori e nello specifico : Laino, Mungoven e Evans compagni di squadra del fuggitivo, Sciarra (Team Franco Ballerini), D’ Ulizia e Cappelli (CPS Professional Team),Ricca (Audax Fiormonti) Pera Ricciutelli (Vini Fantini), Musilli (Team Belvedere).

Ben coperto dai propri compagni di squadra il vantaggio del fuggitivo dilaga fino a 3’30”, vantaggio che gli permette di arrivare solo al traguardo di Allumiere a braccia alzate.

Alle spalle del vincitore è Laino ad aggiudicarsi la volata degli inseguitori davanti a Sciarra.

O’Brein si aggiudica anche il premio combattività in memoria di Vittorio e Veneto Moraldi

Ottima l’organizzazione del Gruppo Ciclistico Allumiere guidato da Ivo Moraldi, che è anche il presidente dell’Associazione “Madonna delle Grazie”, in collaborazione con l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Luigi Landi,alla Proloco e alla Protezione Civile. Alla premiazione, oltre il sindaco, hanno partecipato Gina Amici, figlia del compianto Vincenzo, il Consigliere della fondazione Cariciv dott. Vincenzo Venanzi ed Oreste Spadoni Presidente dell’Agenzia Spedizionieri Civitavecchia , sponsor della manifestazione.

“La gara– ha dichiarato il presidente Moraldi –si è svolta in modo ineccepibile sotto l’aspetto tecnico e agonistico.Il vincitore ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare un ottimo corridore, grazie anche al suo preparatore Roberto Petito, un tecnico qualificato ex professionista, esperto e conoscitore del percorso, il quale, lo ha saputo portare alla vittoria con una tattica perfetta, (molto simile ad una vittoria conseguita da lui stesso durante una gara da dilettante qui ad Allumiere). Ringrazio il Sindaco Luigi Landi, il consigliere Cariciv Giorgio Venanzio, il presidente dell’agenzia spedizionieri Oreste Spadoni e la compagna Gina Amici, l’orologeria Ceccacci 1897 e tutti Sponsor e collaboratori. Un doveroso ringraziamento va anche alla Protezione Civile, la Croce Rossa, la Proloco,i carabinieri, i vigili e a tutti quei volontari che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento”