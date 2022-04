Allumiere, La Bianca intitola l'anfiteatro ad Alessio Torroni - Terzo Binario News

La Bianca sabato ha ricordato Alessio Torroni, un suo contradaiolo che non ha visto crescere per colpa di un incidente stradale che lo ha portato via giovanissimo, dieci anni fa.

Nella sua breve vita Alessio si era fatto volere bene ed era apprezzato da tutti. Per la sua passione per i colori bianconeri de La Bianca quando si occupava per i somari del Palio e per quelli biancocelesti della Lazio, la sua fede calcistica.

Dopo averlo ricordato con un memorial di calcio, l’amministrazione allumierasca gli ha voluto anche dedicare la piazzetta e l’anfiteatro che sono il cuore della frazione allumierasca de La Bianca.

“Un momento molto emozionante per la nostra comunità, unita nel ricordo di Alessio, un ragazzo buono, simpatico intraprendente, bello e soprattutto ottimista, la cui morte ci ha lasciato distrutti – spiega la zia Sabrina Scocco a nome di tutti i famigliari – Non dobbiamo dimenticare che a causa di irresponsabilità, imprudenza e distrazione si possono causare gravi incidentei: lui a bordo del suo scooter è stato colpito da una moto che ha invaso la sua corsia di marcia scaraventandolo su un muro. Seguiamo le regole del Codice della strada, usando prudenza e limitando la velocità!”.

“Fu una tragica sera d’estate che segnò in maniera indelebile tutta la comunità – le parole del sindaco Antonio Pasquini-. Da quella sera, il tuo sorriso, la tua gioia di vivere e l’amore che ci hai donato ha continuato a vivere nei cuori di tutti coloro che ti hanno conosciuto ed apprezzato. Alessio vivrai sempre nei cuori della nostra comunità”.

L’idea di intitolare una piazza o una via ad Alessio fu lanciata due anni fa, in occasione del memorial,dalla speaker Romina Mosconi e da Pietro Monaldi che portò avanti la cosa fino a ottenere il via libera del Comune, accontentando quindi tutta la frazione.