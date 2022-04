Vona e Calcaterra: "Giornata storica per Aranova che avrà una nuova piazza" - Terzo Binario News

“Oggi è un’altra giornata storica, per Aranova. Dopo la realizzazione del nuovo svincolo sull’Aurelia, adesso diamo il via definitivo alla realizzazione della piazza”. Lo dichiarano la presidente del Consiglio Alessandra Vona e il capogruppo del Pd Stefano Calcaterra.

“Le piazze sono fondamentali perché sono luoghi di ritrovo, in cui è possibile organizzare eventi o, semplicemente, incontrarsi e fare comunità – proseguono -. Alla piazza si aggiungerà il centro civico, altro punto di ritrovo dove le cittadine e i cittadini che abitano in questa località potranno stare insieme e socializzare”.

Vona e Calcaterra ad Aranova



“E tutto questo senza che si spendano soldi pubblici grazie alla capacità di questa amministrazione di ottenere la realizzazione di opere a scomputo ai privati che, legittimamente, costruiscono immobili – sottolineano Vona e Calcaterra -. Ma una città non ha bisogno solo di palazzi. Una città ha bisogno di spazi comuni, di servizi, di beni comuni che facciano sentire tutte e tutti parte della comunità”.

“La piazza e il centro civico si aggiungono al nuovo svincolo – aggiungono – agli interventi nelle scuole della località e al loro efficientamento energetico, all’ammodernamento dei parchi di via Raulich, via Siliqua e via Cuglieri, all’illuminazione in via Elini, via Austis e via Cuglieri, al rifacimento di tante strade come via Michele Rosi, alla messa in sicurezza idraulica di molte strade, alla nascita del centro anziani e della Pro Loco. Con buona pace di chi continua a blaterare di scarsa attenzione verso il nord del territorio. Mentre loro chiacchierano, noi realizziamo opere”.

“La piazza di Aranova è una promessa che io e il vicesindaco avevamo fatto in campagna elettorale – conclude Vona – e oggi siamo orgogliosi di poter dire che stiamo mantenendo questa promessa. In attesa di inaugurare la piazza finita”.