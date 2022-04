Via Elcetina a Santa Marinella: l'Ater ancora sta valutando se acquistare gli immobili - Terzo Binario News

La notizia data da un rappresentante dell’ente preoccupa il circolo Pyrgi di Fratelli d’Italia

Nella tarda mattinata di oggi l’emittente Canale 10 ha trasmesso una

intervista ad un rappresentante dell’Ater relativo agli immobili di via

Elcetina. Lo scrive il circolo Pyrgi di Fratelli d’Italia a Santa Marinella.



Con nostra sorpresa nel corso dell’intervista è emerso che Ater

ancora starebbe valutando se sussistono i requisiti di legge per

procedere all’acquisto di tali immobili da destinarsi a case popolari.

Ammettiamo di non aver mai creduto fino in fondo a questa

operazione, non si giustifica infatti, a nostro parere, un doppio

passaggio di proprietà, quando gli stessi immobili potevano essere

originariamente acquistati e terminati da Ater, evitando una doppia

imposizione fiscale e un incremento del prezzo dovuto alle

lavorazioni per concludere la costruzione degli appartamenti,

attualmente in corso di esecuzioni, commissionate dal legittimo

proprietario.

Siamo consapevoli che l’amministrazione Comunale non ha

competenza sulle case popolari che sono di proprietà Ater, può solo

predisporre la graduatoria e sollecitare ma nulla più.

Per quanto detto, non si comprendono i toni trionfalistici dei mesi

scorsi con i quali gli amministratori comunali, senza evidentemente

aver verificato, hanno comunicato addirittura la data di consegna

delle chiavi dei primi 8 alloggi, illudendo persone che si trovano

obiettivamente in difficoltà. I ritardi nella consegna si potrebbero

comprendere se realmente ci fossero ritardi di cantiere, ma nel caso

in argomento non essendoci il trasferimento di proprietà, non c’è

nulla da assegnare.

Forse è venuto il momento di accertare dove stia la verità, che, per

quanto impopolare possa essere, è sempre meglio delle false illusioni.