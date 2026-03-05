 L'8 Marzo a Civitavecchia, gli appuntamenti del Pincio • Terzo Binario News

L’8 Marzo a Civitavecchia, gli appuntamenti del Pincio

Mar 5, 2026 | Senza categoria

pincio Iniziative riguardanti la Giornata Internazionale della Donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Amministrazione comunale promuove due preminenti appuntamenti dedicati alla riflessione sul ruolo delle donne nella storia, nella società e nella cultura contemporanea.

Il primo evento, dal titolo “Le Madri costituenti: donne, democrazia, futuro”, si terrà il 9 marzo 2026 alle ore 10.00 presso l’Aula Pucci. Per l’occasione, tutte le consigliere comunali, le Assessore e le Delegate renderanno omaggio alle Madre Costituenti, scegliendo ognuna una storia e leggendola davanti alle ragazze e ai ragazzi delle scuole medie.

Tra le lettrici, saranno presenti anche quattro alunne degli istituti comprensivi. Sarà un momento di profonda riflessione volto a valorizzare il contributo fondamentale delle donne alla nascita della Repubblica e alla costruzione della democrazia italiana, con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni e al futuro.

Nel pomeriggio, alle ore 18.30, il Teatro Traiano ospiterà lo spettacolo “Figlio, non sei più Giglio”, melologo a due voci con Mariella Nava e Daniela Poggi, scritto e diretto da Stefania Porrino. Si tratta di un intenso spettacolo teatrale che affronta il tema del femminicidio da una prospettiva inedita: il dolore, la vergogna e l’impotenza della madre di un colpevole. L’ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento posti; l’opera affronta con intensità e con profondità temi legati alla violenza di genere, alla fragilità delle relazioni e alla necessità di una presa di coscienza collettiva.

”L’8 marzo non è soltanto una ricorrenza simbolica – dichiara il Sindaco Marco Piendibene – ma un’occasione per riaffermare con forza l’impegno delle istituzioni nella promozione della parità di genere, del rispetto e dei diritti. Ricordare le Madri Costituenti e ospitare uno spettacolo di grande impatto civile significa unire memoria e attualità, cultura e responsabilità. È nostro dovere continuare a costruire una comunità fondata sull’uguaglianza e sulla dignità di ogni persona”.

”Con l’iniziativa dedicata alle Madri Costituenti – sottolinea l’Assessora alla Cultura e Vicesindaca Stefania Tinti – vogliamo restituire centralità al contributo femminile nella storia repubblicana e trasmettere alle giovani generazioni il valore della partecipazione democratica. La cultura è uno strumento potente di consapevolezza e di cambiamento”.

”Lo spettacolo serale – aggiunge l’Assessora ai Servizi Sociali Antonella Maucioni – rappresenta un momento di riflessione essenziale su tematiche che toccano la dimensione sociale e familiare. Parlare di violenza, di discriminazione e di fragilità attraverso il linguaggio dell’arte significa creare spazi di ascolto e di sensibilizzazione per tutta la cittadinanza”.

”Le iniziative promosse – conclude la Delegata alle Politiche di Genere Valentina Di Gennaro – testimoniano la volontà di mantenere alta l’attenzione sui diritti delle donne e sulla necessità di un impegno quotidiano contro ogni forma di disuguaglianza. L’8 marzo deve essere un punto di partenza per azioni concrete e continuative”.