Allumiere, da Baricco a Roberta Recchia: il grande weekend culturale di "Femminile, Plurale" alla Casa delle Arti • Terzo Binario News

Stasera la lettura simultanea delle “Notti Bianche” per il progetto “La Tempesta Silenziosa”, domani l’attesissimo incontro con l’autrice dei bestseller Rizzoli.

La cultura intesa come spazio di condivisione, ma anche come forza collettiva capace di unire le persone. Con questo spirito l’associazione “Femminile, Plurale”, guidata dalla presidente Brunella Franceschini, torna a animare la “Casa delle Arti” con una doppia iniziativa che unisce la grande letteratura classica ai successi editoriali contemporanei. L’associazione, da sempre in prima linea nel promuovere la crescita sociale e il dibattito culturale attraverso la sensibilità e la voce delle donne, si fa promotrice di due serate pensate per rimettere al centro le storie e le relazioni umane.

Il primo appuntamento si accende questa sera alle 20.47 in punto, un orario non casuale. La “Casa delle Arti” diventerà infatti uno dei palcoscenici di “La Tempesta Silenziosa”, il grande esperimento di lettura collettiva ideato dallo scrittore Alessandro Baricco. Il progetto nasce da un’idea potente: dimostrare che leggere non è un atto necessariamente solitario, ma può trasformarsi in un rito comunitario simultaneo, un vento invisibile che unisce migliaia di lettori nello stesso istante. Per l’occasione, i partecipanti si immergeranno insieme nelle pagine romantiche e malinconiche di un classico intramontabile: “Le Notti Bianche” di Fëdor Dostoevskij.

Domani pomeriggio, alle 17.30, l’atmosfera cambierà registro per dare spazio alla narrativa contemporanea e alla voce di Roberta Recchia. L’autrice presenterà i suoi due romanzi d’esordio, pubblicati da Rizzoli, che hanno conquistato i lettori e la critica: il bestseller “Tutta la vita che resta” e il recente “Io che ti ho voluto così bene”. Si tratta di due opere speculari e profonde, che affrontano con delicatezza e ferocia i temi del trauma familiare, dei segreti, ma anche della faticosa ricerca dell’amore e della redenzione. Dialogherà con l’autrice Tiziana Cimaroli.

La due giorni si concluderà all’insegna della convivialità. Al termine della presentazione di domani, lo spazio lascerà spazio a un’apericena curata da “Il Ritrovino”. Sarà il momento perfetto per un brindisi finale con il vino rosato della casa, dedicato simbolicamente alla sicurezza e alla tutela, per celebrare la conclusione di un percorso che, sotto la guida di Brunella Franceschini e del direttivo di “Femminile, Plurale”, continua a dimostrare come la cultura sia il collante più forte per la comunità.