La regina del nuoto mater è sempre Michela D'Amico • Terzo Binario News

Estate o inverno, mare o piscina, fa poca differenza: vince sempre lei. È Michela D’Amico, la regina del nuoto mater, che stavolta si è imposta in costiera amalfitana.

A Vietri sul Mare ha avuto luogo la prestigiosa gara di nuoto in acque libere denominata Cetara Vietri, competizione inserita nel calendario nazionale della Federazione Italiana Nuoto.

E proprio a Vietri si sono dati appuntamento più di 350 atleti tra Master ed Agonisti che, dopo l’accredito e la punzonatura, sono stati trasferiti in traghetto a Cetara da dove ha preso il via la storica gara che consiste appunto in una traversata di 3 km fino a Vietri sul Mare.

L’ondina civitavecchiese, allenata dal tecnico Marcello Jacopucci, si è distaccata subito dal gruppo assumendo fin dalla partenza una traiettoria sua, decisa a fare una gara da sola. Le avversarie si sono lanciate subito all’inseguimento, come accade in questo tipo di gare, ma Michela ha continuato con il suo passo costante fino all’arrivo dove tutte hanno toccato il portale a pochi secondi di distanza una dall’altra. Lo stesso Jacopucci riferisce di «una gara di carattere, condotta in maniera ottimale dall’atleta che con grinta e caparbietà non ha mai mollato di una bracciata». E grande soddisfazione ancora una volta espressa dalla Nuotatori Civitavecchiesi dove la presidente Federica Feoli plaude l’ennesima impresa della sua atleta, volendo ringraziare anche il preparatore atletico Simone Ciancarini per il costante supporto.

Fin qui il primo appuntamento estivo, ma al termine della stagione invernale si sono disputate altre competizioni, locali e in vasca. Fra queste, l’esponente della Nuotatori Civitavecchiesi insieme a Maurizio Valiserra. Entrambi hanno conquistato ancora il titolo regionale, questa volta negli 800stile libero categoria M50, mentre un eccelso Riccardo Zuena è riuscito a conquistare l’argento nei 400 stile M35. Bene anche Fabrizio Burro che ha mancato di poco il podio M50 nei 400 stile ottenendo tuttavia un dignitoso quarto posto, mentre Alessio Alfonsi, in una categoria molto ostica come la M25, ha conquistato un combattutissimo sesto posto.

«I ragazzi hanno dato tutti il meglio che potevano, come al solito – è il commento del coach – e sono soddisfatto di questo Campionato. Un ringraziamento anche in questo caso al grande preparatore Simone Ciancarini. E sempre i vertici della Nuotatori Civitavecchiesi con la presidente Federica Feoli e Simone Feoli hanno ringraziano i propri atleti per i giornalieri sforzi in allenamento, oltre la Cosersport per la possibilità di effettuarli».

Adesso ondine e tritoni master sono in preparazione per i prossimi appuntamenti, che saranno prevalentemente in mare. Sempre nuoto di fondo per loro, certo dispendioso ma al quale sono preparati e che sta dando tante soddisfazioni al sodalizio natatorio civitavecchiese.