Allumiere, compleanno "femminista" per Velia Moraldi • Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo: “Il movimento “Se non ora, quando?” e l’associazione “Femminile, Plurale” di Allumiere porgono i più sentiti auguri di buon compleanno alla “capitana” Velia Moraldi che ieri è stata protagonista di un riuscitissimo compleanno femminista.

“Perché ci sono persone che abbiamo la fortuna di incontrare per la nostra strada, perché ci sono persone che arrivano per aiutarti a costruire una visione di insieme, perché ci sono persone che ci fanno dire: che fortuna averti incontrato!

Alla persona che mi ha insegnato il significato di sorellanza. Alla persona che mi ha insegnato che no, non si tratta di essere semplicemente puntigliosa, ma che i dettagli nella vita fanno la differenza. Alla persona che più di tutte mi insegna a guardare sempre un po’ più in là, perché senza la base scordiamoci le altezze. Tanti auguri, cara Velia. Auguri di cuore, auguri sinceri. Se non ci fossi, bisognerebbe inventarti”.