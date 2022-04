Alloggi via Elcetina, Comitati inquilini: "Tra sindaco Tidei e Ater uno scaricabarile" - Terzo Binario News

Le giustificazioni del sindaco Tidei e dell’ Ater rappresentano uno “scaricabarile” del primo nei confronti del secondo, e dell’Ater per presunti e non meglio precisati tempi tecnici.

Non vi e’ dubbio che finche’ l’Ater non mette a disposizione gli appartamenti il sindaco non puo’ procedere ad alcuna assegnazione; pero’ domandiamo ad entrambi per quali motivi nel mese di settembre 2021, nel famoso incontro tra il sindaco e i rappresentanti dell’ Ater, e’ stata data certa l’assegnazione di 8 appartamenti di via Elcetina ai primi di Gennaio 2022; cosi come nel successivo incontro e’ stata spostata la consegna a fine marzo ( lo stesso sindaco Tidei ebbe a dichiarare che era in attesa della attivazione delle utenze dell’acqua e dell’energia elettrica).

Quali problemi tecnici sono sorti visto che le trattative per l’acquisto degli appartamenti sono iniziate piu’ di un anno fa, addirittura prima che gli appartamenti fossero aggiudicati all’asta immobiliare ?

Infine dalle risposte del sindaco e del direttore Generale

dell’ Ater (a proposito che fine ha fatto il cda dell’Ater? ) non viene indicata alcuna data di consegna. Basta con gli annunci e le false promesse, ora vogliamo i fatti, subito l’assegnazione delle case a chi ne ha bisogno e diritto.



Comitato per il diritto all’abitare S.Marinella

Unione Inquilini Civitavecchia