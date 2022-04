Cani abbandonati, Michelina una mamma in cerca di amore - Terzo Binario News

Questa è la breve e triste storia di Michelina che entrata con sua sorella in canile ha portato alla luce i suoi piccoli.Sua sorella per aiutarla ha avuto una montata lattea e li ha allattati assieme a lei!Ora che sua sorella ha trovato casa Michelina è rimasta sola. Michelina è dolcissima, ha un particolare labbro leggermente leporino che la rendono unica e ancora più tenera.

Purtroppo da quando ha messo piede in quel box non ha più avuto la possibilità di mettere il naso fuori. La sua vita scorre così, fra un metro quadrato e un altro, avanti e indietro nel suo box. Non ha un carattere forte, e questo fa sì che purtroppo spesso gli altri compagni prevalgano sempre su di lei, sopratutto nel cibo. Michelina non conosce neanche il suo nome. E quando l’operatore del box entra per le pulizie lei cerca di non disturbare e rimane al suo posto tranquilla. È riservata ma al tempo stesso dolcissima e farebbe carte false pur di ricevere una carezza.

Cerchiamo per lei un’adozione che la faccia ritornare a vivere e che le faccia dimenticare la durezza della vita che ha vissuto finora.

Qualcuno che con dolcezza le possa donare quello che lei con tanto amore ha trasmesso a quei piccoli allattati con tanta dedizione.

Qualcuno che le doni quello che nessun altro finora le ha dato, solo un po di amore. Michelina ha 6 anni, ed è una taglia medio piccola.

Negativa alla leshmania. Si trova in provincia di Palermo e si affida vaccinata e chippata OVUNQUE ci sia amore per lei.

Per adottarla scriveteci via mail a: unacucciaperte@gmail.com oppure whatsapp al: 327 184 1443

Pubblicato giovedì, 14 Aprile 2022 @ 11:16:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA