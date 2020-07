Alla Melone di Ladispoli torna lo studio del rumeno - Terzo Binario News

La “Corrado Melone” e altre 160 scuole in Italia hanno riconfermato il corso LCCR ed altre scuole in sette Paesi europei ospiteranno il corso LCCR nel prossimo anno scolastico. Con il messaggio “Andrà tutto bene!”, l’augurio degli alunni LCCR ha fatto giro del mondo ed i docenti hanno scritto una lettera aperta di ringraziamento all’Ambasciatore della Romania a Roma per il sostegno dell’insegnamento in questo difficile momento.

Una bella notizia per i bambini romeni all’estero (e non solo per loro) è che, anche nel prossimo anno scolastico 2020-2021, i corsi di lingua, cultura e civiltà romena continueranno nelle scuole europee. Si tratta dell’unico corso che offre loro la possibilità ai giovani di non dimenticare le proprie radici. Il tredicesimo anno scolastico del corso LCCR, insegnato da docenti di lingua madre romena, sotto il controllo e finanziamento del Ministero romeno, si è concluso con lezioni non in presenza a causa della quarantena, ma nel prossimo anno ben sette Paesi europei ospiteranno nelle loro scuole questi corsi: Italia, Spagna, Belgio, Portogallo, Irlanda, Gran Bretagna e Francia.

Gli allievi hanno così seguito le attività didattiche a distanza, raggruppati in classi virtuali su diverse piattaforme scelte liberamente dagli insegnanti, dopo di che sono state creati, adattati e svolti tanti temi, giochi, schede di lavoro, attività pratiche e di valutazione. I bambini dell’Infanzia si sono divertiti compilando e colorando le schede, imparando le canzoncine seguendo i link proposti, ovviamente con l’aiuto dei genitori; per i più grandi, in generale, il programma è diventato sempre più difficile da gestire perché ha richiesto molto più studio individuale rispetto al metodo tradizionale. È poi mancato a tutti la socialità dello stare insieme e in questo periodo difficile di quarantena gli allievi hanno espresso, non poche volte, il desiderio di rivedersi in classe con i compagni e con i loro professori.

È stato un anno scolastico anomalo, con tante difficoltà, in condizioni inattese, nuove e sorprendenti, il processo di insegnamento, apprendimento e valutazione ha attraversato più tappe in breve tempo, tutti i docenti hanno dovuto adottare metodi mai usati per poter continuare le lezioni. Si può dire che è stato fatto tantissimo da parte di tutti, alunni e genitori, docenti e dirigenti scolastici delle scuole ospiti. Dal 5 marzo 2020, con la chiusura delle scuole, rispettando le raccomandazioni ministeriali italiane e romene, le lezioni LCCR sono state svolte solo in remoto, ma il corso non è stato interrotto nemmeno per un giorno, anche se alcune attività extracurricolari si sono dovute rinviare, ed il programma scolastico interdisciplinare LCCR è arrivato non solo agli alunni, ma ha coinvolto forzatamente anche i genitori.

In questa nuova modalità di insegnamento, un importante sostegno per i professori LCCR è arrivato da parte dell’Ambasciata di Romania in Italia. Un’equipe di consiglieri diplomatici ha seguito e ha pubblicato sulla pagina FB dell’Ambasciata i lavori dei bambini e degli allievi svolti durante le ore di corso. Gli alunni sono stati incoraggiati addirittura proprio dall’ambasciatore in persona, S.E. George BOLOGAN, promuovendo sul sito dell’Ambasciata i loro messaggi. Così ha fatto il giro del mondo il messaggio di speranza trasmesso dagli alunni LCCR, in accordo con tutti gli altri bambini : “Totul va fi bine! – Tutto andrà bene!”. Anche i docenti LCCR hanno avuto il sostegno dell’Ambasciatore, il quale ha espresso in videoconferenza i suoi apprezzamenti lodando il loro lavoro e il loro impegno nell’educazione degli allievi attraverso il corso. Per il sostegno ricevuto, i docenti intendono ringraziano pubblicamente l’Ambasciatore di Romania in Italia, S.E. George Bologan, con la lettera aperta riportata di seguito.

ANGELA NICOARA

All’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario

S.E. George Gabriel BOLOGAN

Sua Eccellenza,

Ci rivolgiamo a Voi, alla fine del tredicesimo anno scolastico LCCR, per ringraziarVi per il sostenimento nelle attività svolte online e offline e di promozione del corso LCCR presso gli istituti scolastici d’Italia. L’anno scolastico 2019-2020 è stato un anno difficile che ha messo alla prova le nostre competenze e la salute, però, nonostante tutti gli impedimenti, siamo riusciti a portare a buon fine la nostra missione.

Desideriamo esprimere la nostra soddisfazione, insieme alle scuole ospiti, sul fatto che il programma LCCR assicuri la continuità dell’insegnamento della lingua romena come oggetto di studio e mezzo di conoscenza della cultura e della civiltà romena nel contesto mondiale.

Vi ringraziamo per la collaborazione, per gli eventi organizzati in special modo per il corso LCCR e soprattutto perché le nostre attività sono riflesse nella pagina dell’Ambasciata di Romania in Italia, una finestra aperta sul mondo. Insieme promulghiamo ai bambini e ai ragazzi di nazionalità e origini romene, ma anche ad altri allievi che partecipano con interesse alle nostre ore di corso, l’amore e la fiducia nelle radici, nella patria e in se stessi.

Contiamo sempre sul sostegno Vostro e della Vostra equipe dell’Ambasciata di Romania nella Repubblica Italiana, Malta e San Marino per la continuità e estensione delle attività LCCR perché insieme siamo promotori imprescindibili della lingua, cultura e civiltà romena oltre le frontiere.

Vi auguriamo una estate serena e la quale vi dia le nuove forze nella missione che svolgete con passione e professionalità.

Con particolare apprezzamento,

Professori LCCR in Italia

Roma, 27 luglio 2020

“Corrado Melone” şi alte 160 de școli în Italia au confirmat cursul L.C.C.R.

Şapte ţări europene vor gǎzdui cursul L.C.C.R. în anul şcolar viitor

,,Totul va fi bine”, mesajul elevilor L.C.C.R. din pandemie a făcut înconjurul lumii iar profesorii lor au transmis o Scrisoare de mulțumire adresată Ambasadorului României la Roma, care a sprijinit cursul in aceste momente dificile

Este o veste bună pentru copiii români din Diaspora, si nu numai pentru ei, că în anul şcolar viitor, 2020-2021, vor putea continua Cursul de limbă, cultură şi civilizaţie românească (L.C.C.R.) în şcolile din Europa, singurul care le dă şanşa de a nu-şi uita rădăcinile.

Este al 13-lea an şcolar, cel care s-a încheiat recent, în care se predă cursul L.C.C.R. de profesori români, sub bagheta Ministerului Educaţiei din România. În anul şcolar viitor şapte ţări europene vor găzdui în şcolile lor acest curs: Italia, Spania, Belgia, Portugalia, Irlanda, Marea Britanie, Franţa.

În anul școlar care abia s-a încheiat, în toate școlile care găzduiesc cursurile L.C.C.R., activitățile de predare a limbii și culturii române s-au desfășurat în modalitate offline și online. Preşcolarii și elevii au urmărit cursul la distanță, regrupați în clase virtuale pe diferite platforme alese de fiecare profesor L.C.C.R. după care au fost create, adaptate și desfǎşurate multe teme, jocuri, fișe de lucru, activități practice și de evaluare. Cei mai buni ,,online” s-au demonstrat a fi cei mai mici. Copiii de grădiniță s-au distrat completând și colorând fișe de lucru, învățând cântece după link-urile propuse, desigur cu ajutorul părinților. Pentru cei mai mari programul a devenit, în general, tot mai greu, cu multe teme și mai mult studiu individual decât în cadrul metodei tradiţionale de predare-învǎţare. În perioada dificilǎ de învǎţat de acasǎ a lipsit tuturor socializarea si faptul de a sta împreunǎ iar elevii şi-au exprimat, nu de puţine ori, dorinţa de a se revedea în clasǎ cu colegii şi profesorii lor.

A fost un an școlar anormal, cu un trimestru cu multe dificultăți, în condiții noi și surprinzătoare. Procesul de predare-învățare-evaluare a traversat mai multe etape în timp relativ scurt, toți profesorii fiind nevoiţi să adopte noi metode pentru a putea continua lecțiile. Se poate spune că s-a făcut foarte mult din partea tuturor, a elevilor şi a părinților, a colegilor şi a directorilor şcolilor gazdă. Din 5 martie 2020, odată cu închiderea școlilor, respectând recomandările autorităţilor din Italia și din România, orele L.C.C.R. s-au desfășurat doar online. Astfel cursul nu s-a întrerupt, materia prevăzută în programa şcolară interdisciplinară L.C.C.R., dar şi alte activităţi extraşcolare au ajuns la elevi si s-au bucurat de implicarea şi susţinerea extraordinara a parinţilor.

În această nouă modalitate de predare şi de desfăşurare a cursurilor, un important sprijin pentru profesorii L.C.C.R. a venit din partea Ambasadei României în Italia. O echipa de consilieri diplomatici au urmărit și au publicat pe pagina FB a Ambasadei lucrările elevilor de la orele de curs. Copiii au fost încurajați chiar de Ambasadorul României, E.S. George BOLOGAN, acesta promovând pe site-ul instituţiei mesajele copiilor de la cursul L.C.C.R. A făcut înconjurul lumii mesajul de speranţă transmis de elevii LCCR, în acord cu alţi copii de pe mapamond, ,,Totul va fi bine”. Şi profesorii L.C.C.R. au avut parte de sprijinul Ambasadorului George Bologan, care li s-a adresat în videoconferințǎ, lăudându-le munca şi implicarea în educaţia elevilor români din diasporǎ prin cursul L.C.C.R. Pentru sprijinul acordat, dascălii L.C.C.R. îi mulţumesc public Domnului Ambasador al României în Republica Italianǎ printr-o scrisoare deschisă.

ANGELA NICOARA

Domnului Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

E.S. Domnul George Gabriel BOLOGAN

Excelența Voastră,

Ne adresăm dumneavoastră, la sfârșitul celui de-al treisprezecelea an școlar L.C.C.R., pentru a vǎ mulțumi pentru susținerea activităților desfășurate offline și online şi de promovare a cursului L.C.C.R. în cadrul instituțiilor de învățământ italiene. Anul școlar 2019-2020 a fost un an dificil, care ne-a pus la încercare competențele și sănătatea, dar cu toate aceste impedimente am reusit să ducem la bun sfârșit misiunea noastră.

Dorim să ne exprimăm mulţumirea, împreună cu școlile gazdă, că programul L.C.C.R. asigură continuitatea predării limbii române ca obiect de studiu și ca mijloc de cunoaştere a culturii și civilizației românești în contextul mondial.

Vǎ mulțumim pentru colaborare, pentru evenimentele speciale organizate pentru L.C.C.R. și mai ales pentru că activitatea noastră s-a oglindit pe pagina Ambasadei României în Italia, o fereastră deschisă spre lume. Activitatea noastră prin cursul L.C.C.R. şi acţiunile extraşcolare, susţinută de Excelenţa Voastră, reuşeşte să insufle copiilor și tinerilor de naţionalitate şi origine română, dar si celorlaţi copii care participa cu interes la orele noastre, încrederea în rădăcini şi dragostea de neam şi ţară.

Ne bazăm şi în viitor pe sprijinul dumneavoastră și al echipei din Ambasada României în Republica Italianǎ, Malta și San Marino pentru continuarea și extinderea activităților L.C.C.R., pentru ca împreună să fim promotorii limbii, culturii și civilizației românești peste hotare.

Vă dorim o vară senină și care să vă dea forțe noi în misiunea pe care o îndepliniți cu pasiune şi profesionalism.

Cu deosebită preţuire,

Profesorii LCCR din Italia

Roma, 27 iulie 2020