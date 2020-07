Fiumicino a vocazione green: 31 scuole diventeranno edifici a risparmio energetico - Terzo Binario News

“Oggi in Consiglio Comunale abbiamo votato una importantissima delibera che conferma la vocazione green di questa amministrazione.Una delibera che ci permetterà di trasformare 31 scuole del territorio in edifici a risparmio energetico, grazie a pannelli fotovoltaici, pompe di calore elettriche, la sostituzione di circa 9000 lampade con altrettante a LED, la dismissione di tutte le caldaie a gas o gasolio”. Così Esterino Montino, sindaco di Fiumicino.

“Il primo effetto darà il risparmio energetico pari al 100% per quanto riguarda gas e gasolio e al 93% per l’energia elettrica.Ma l’effetto principale sarà il drastico calo di immissione di CO2 nell’ambiente: un contributo enorme, per quello che possiamo, nella lotta all’inquinamento”.

“Tutto questo senza che il Comune spenda un solo euro in più rispetto a quanto spende già per le forniture elettriche e termiche delle scuole della città”.

