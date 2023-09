Alla Lega Navale di Civitavecchia domenica si gioca a dama • Terzo Binario News

Non solo vela alla Lega Navale Italiana di Civitavecchia: questa domenica infatti la sezione di lungomare Thaon de Revel ospiterà una gara di dama italiana per esordienti e tesserati “Memorial Giancarlo Carmignato”.

L’organizzano la Lni Civitavecchia con l’Asd Centro Damistico Romano e Mario Carmignato. Appuntamento dalle 15 alle 18 circa.

L’evento ha lo scopo di far conoscere e diffondere il gioco della Dama ed in particolare è rivolto a coloro che desiderano approfondire questo gioco e quindi anche senza alcuna esperienza. L’invito è partecipare senza problemi provando una nuova esperienza. La gara è aperta a tutti dagli 8 anni compiuti in poi di ambo i sessi e si svolgerà nel rispetto dei Regolamenti FID. i giocatori con età inferiore ai 14 anni dorranno essere accompagnati da un genitore o parente stretto. E’ previsto un massimo di 20 partecipanti; la gara è a scopo promozionale e per i tesserati non comporterà variazioni al punteggio. Saranno usati orologi digitali iscrizione con quota simbolica di un euro, solo per giocatori magiorenni.

Ci saranno dei premi per i migliori classificati ma ai restanti giocatori fuori dal podio riceveranno medaglia e omaggio a sorpresa ed inoltre a tutti i partecipanti sarà offerto un gelato a fine gara,

Per informazioni chiamare Mario nr 3202511667.