M5S Civitavecchia sul biodigestore: "Alle preoccupazioni della Consulta Giovanile non ha risposto nessuno" • Terzo Binario News

È notizia di qualche giorno fa che la Consulta dei Giovani, abbia scritto alla Regione Lazio, in particolare al presidente Rocca e agli assessori Ghera e Baldassarre, esprimendo preoccupazione e chiedendo chiarimenti in merito al progetto di costruzione di un biodigestore da 120.000 tonnellate annue in località Monna Felicita, a Civitavecchia.

Questo perché l’area in cui dovrebbe sorgere il succitato megadigestore è stata ultimamente interessata da alcuni lavori di movimento terra, nonostante su tutta la faccenda pendano diversi ricorsi.

La Consulta, per bocca del Presidente, “non è affatto d’accordo con la realizzazione di questo progetto e la costruzione del biodigestore e faremo del tutto affinché ciò non venga portato a compimento”.

Nel condividere la presa di posizione della Consulta, non possiamo non rilevare come a queste sue preoccupazioni la Giunta regionale di centrodestra del Presidente Rocca non abbia ritenuto di dover dare seguito.

Ancora più stupefacente è che a queste parole non ha ritenuto di dare seguito nessun altro: né la consigliera Mari (desaparecida dopo la folgorante elezione), né tantomeno – ma ci saremmo stupiti del contrario – il Sindaco Tedesco che su questa faccenda, come su tantissime altre che riguardano la città che non ha amministrato per più di 4 anni, fa scena muta tra una stretta di mano e l’altra.

Speriamo che nei prossimi giorni qualcuno degli interpellati si prenda la briga di rispondere alle preoccupazioni espresse dai ragazzi. Per quanto ci riguarda faremo di tutto – come abbiamo sempre fatto – per scongiurare l’ennesima iattura per la nostra città”.

Movimento5Stelle Civitavecchia