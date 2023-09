Sicurezza nel porto di Civitavecchia, lunedì la firma dell'accordo • Terzo Binario News

In attuazione del protocollo nazionale tra Inail, Mit e Assoporti dello scorso aprile, il Direttore regionale Inail Lazio, Domenico Princigalli e il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale, Pino Musolino, sottoscrivono un accordo che darà avvio ad una serie di iniziative per implementare la salute e la sicurezza nel corso delle operazioni portuali che si svolgono nel porto di Civitavecchia e da attuare con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali di categoria del settore portuale ed in collaborazione con altre Istituzioni competenti.

Dai dati Inail emerge che i principali rischi nelle realtà portuali attengono alla movimentazione di merci e alle attività di magazzino, seguiti dalla conduzione di mezzi pesanti e dalla movimentazione di macchine e mezzi operativi sulle navi. La maggioranza degli incidenti avviene nelle aree operative (banchine) o di viabilità e stoccaggio (piazzali) dei porti, mentre sulle navi le zone più a rischio sono quelle interessate dalle operazioni di carico e scarico merci e dalla movimentazione dei mezzi.

Domenico Princigalli, Direttore regionale Inail Lazio

Pino Musolino, Presidente della AdSP del Mar Tirreno centro settentrionale

Ernesto Tedesco, Sindaco di Civitavecchia

Edoardo Rixi, Vice Ministro Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (*)

Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Andrea Tardiola, Direttore generale Inail