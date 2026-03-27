Alla Don Milani di Civitavecchia il progetto pesca con la Canna da Riva • Terzo Binario News

Ha preso il via con grande entusiasmo, all’inizio di marzo, il progetto dedicato alla pesca sportiva presso l’I.C. Don Lorenzo Milani.

L’iniziativa vede in prima linea gli istruttori federali FIPSAS dell’ASD Canna da Riva locale, Mauro Campidonico e Giacomo Catenacci, impegnati nel trasmettere ai giovani la passione per questa disciplina.

Grazie alla sinergia con la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Micol Kurtberg Taub, e il Professor Giuseppe Ruggero, gli studenti avranno l’opportunità di partecipare a un percorso formativo completo per tutto il mese di marzo.

Le attività spaziano dalle sessioni indoor in palestra — con l’ausilio della pesca magnetica con roubaisienne e prove di precisione flycasting — fino alle giornate outdoor, programmate presso laghetti sportivi e banchine portuali.

In un’epoca dominata dal digitale, riportare i giovani a contatto con la natura, insegnando loro la pazienza e l’osservazione del territorio, è una sfida che l’Istituto ha colto con grande lungimiranza.

L’iniziativa promette di lasciare un segno profondo nella crescita degli studenti, unendo lo sport alla consapevolezza ambientale in un contesto formativo stimolante e dinamico.

Un sentito ringraziamento va alle Autorità Marittime locali, alla Capitaneria di Porto e all’Autorità di Sistema Portuale, la cui preziosa collaborazione permetterà ai ragazzi, nella mattinata del 22 marzo, di vivere l’esperienza della pesca direttamente dalla banchina del porto.”

ASD Canna da Riva