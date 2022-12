Ali per il Ruanda, domenica in piazza Rossellini a Ladispoli • Terzo Binario News

“Dalle 10 alle 19 i nostri volontari ci aspettano al gazebo solidale davanti i chioschi comunali. Insieme possiamo cambiare la vita di tanti ragazzi di strada operando direttamente sul posto.

Amababa – Ali per il Ruanda – ODV è nata per sostenere i progetti avviati in Ruanda dalla nostra socia Sandra Bossio, vissuta a Ladispoli per più di 15 anni, da tre anni in Rubavu (Ruanda) con suo marito ruandese, anche lui cittadino di Ladispoli.

I progetti, che hanno come beneficiari i bambini e ragazzi di strada, e più generalmente i bambini e i ragazzi vulnerabili hanno come obiettivo di cercare a renderli autonomi (empowerment), permettendoli d’intraprendere dei percorsi di crescita che li porterà a diventare adulti consapevoli del loro ruolo nella società: vogliamo dare loro le ali (amababa in Kinyarwanda) per volare verso un futuro più roseo.

Tutti i nostri interventi si basano sulla promozione dei diritti del fanciullo e in particolare modo il diritto ad un sviluppo armonioso della loro personalità attraverso l’amore e la comprensione. Lavoriamo in stretta collaborazione con le scuole e altre autorità locali.

Cosa abbiamo già realizzato :

· Laboratorio di panetteria con la Boulangerie Solidaire a Gisenyi

· 3 bambini/ragazzi di strada di Gisenyi inseriti in una casa famiglia e reintegrati a scuola

· 1 ragazza madre e il suo bambino sostenuti per permetterle di continuare a frequentare la scuola a Gisenyi

· 1 bambino a rischio strada e la sua famiglia sostenuti nel villaggio di Gatebe I

· Identificazione di 35 bambini a rischio nella scuola elementare Umubano II di Gisenyi

-Oltre a continuare a sostenere i ragazzi e le famiglie, le nostre priorità per l’anno 2023 sono:

-Finanziare e monitorare una formazione professionale in meccanica per 2 dei 3 ragazzi inseriti nella casa famiglia. ¨Big Musa¨ ed Elia hanno già 17 anni e per loro l’educazione formale non è fattibile a lungo termine (frequentano attualmente la terza elementare): abbiamo già identificato un garage che può prenderli come apprendisti per una durata totale di 10 mesi, contro remunerazione.

-Sostenere i 35 ragazzi a rischio della scuola elementare Umubano II di Gisenyi attraverso la creazione di un orto scolastico e del rinforzo del programma alimentario già esistente a scuola.

-Sostenere gli sforzi della biblioteca comunitaria Le Phare, recentemente creata da Sandra nella zona rurale di Nyundo e in particolare delle attività nell’ambito dell’alfabetizzazione, del miglioramento della qualità dell’educazione, della diminuzione dell’abbandono scolastico e del rinforzo del legame intergenerazionale e tra bambini/ragazzi e genitori.

-Miglioramento della qualità dell’acqua attraverso l’istallazione di un purificatore nella scuola elementare di Kayanza a Nyundo. (Attualmente i ragazzi e gli insegnanti bevono l’acqua del rubinetto, causa di malattie gastrointestinali e non solo).

Vincenzo Vona, Presidente di Amababa – Ali per il Ruanda