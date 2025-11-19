A Cerveteri la 16esima edizione della Festa dell’Olio Nuovo • Terzo Binario News

Il Vicesindaco di Cerveteri e Assessore alle Politiche Agricole Riccardo Ferri: “Una tradizione che prosegue, si rinnova e riscuote sempre un grande successo”

Torna la Festa dell’Olio Nuovo di Cerveteri.

La storica manifestazione, giunta alla sua XVI^ edizione e che da sempre coniuga nella prima settimana di dicembre la scoperta delle eccellenze olearie e dei prodotti tipici locali a momenti di intrattenimento e conoscenza del territorio, torna da sabato 6 a lunedì 8 dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione con tre giorni di stand dei produttori del territorio e artigianato. Ad organizzarla, con il contributo di Arsial e il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri, l’Associazione 3.0.

“Una Festa entrata oramai da molti anni nella tradizione di Cerveteri e che da 16anni richiama in città tantissime famiglie e visitatori provenienti da tutto il Litorale ed oltre – ha dichiarato Riccardo Ferri, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri – non mancheranno in questa tre giorni convegni sull’olio e sul vino, altro prodotto che rende Cerveteri famosa nel mondo, artigianato e show-cooking a cura dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore ‘Giuseppe Di Vittorio’ di Ladispoli”.

“Non mancheranno inoltre gli stand della De.Co. – Denominazione comunale d’origine, il riconoscimento di cui moltissimi produttori storici sono stati insigniti in questi anni di lavoro da parte della Commissione comunale. Sarà occasione – aggiunge Ferri – per assaporare le loro specialità, conoscere aspetti curiosi e segreti del mestiere di attività e imprenditori storici del territorio. Gli ingredienti di questa festa sono quelli di sempre: una tradizione che prosegue, si rinnova e che sempre piace alla città”.

“Nei prossimi giorni sarà svelato il programma dettagliato – conclude Ferri – intanto, rivolgo un caloroso in bocca al lupo all’Associazione 3.0 e a tutti i produttori che anche quest’anno saranno elementi portanti della Festa dell’Olio Nuovo di Cerveteri. Appuntamento in Piazza Santa Maria, nel nostro Centro Storico”.