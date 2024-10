Alessi: "Continua il miglioramento del sito LoveCivitavecchia" • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale di Civitavecchia ha ben chiara l’importanza di un portale turistico efficace e aggiornato, e si sta impegnando a migliorare continuamente il sito LoveCivitavecchia.it, affinché diventi uno strumento utile e dinamico a servizio del tessuto produttivo locale.

Già oggi, grazie a un avviso pubblico senza scadenza, pubblicato a febbraio 2024, ogni struttura ricettiva di Civitavecchia e tutte le attività legate alla ristorazione, all’artigianato locale e alla somministrazione di alimenti e bevande, possono richiedere gratuitamente l’inserimento di una scheda di presentazione sul sito LoveCivitavecchia.it.

Questo permette a ciascuna attività di ottenere maggiore visibilità online, promuovendo i prodotti della tradizione locale, a km zero e legati al Made in Italy. L’invito è esteso a tutte le categorie, dagli alberghi ai B&B, dalle pizzerie ai panifici, affinché possano mostrare la propria offerta turistica e gastronomica ai visitatori.

L’Amministrazione riconosce che il sito, avviato dalla precedente amministrazione, e lanciato in versione Beta, necessiti di ulteriori miglioramenti. Siamo già al lavoro per integrarlo e renderlo uno strumento sempre più utile e rappresentativo del nostro territorio, seguendo una visione condivisa per la valorizzazione delle nostre eccellenze locali; l’implementazione riguarderà anche la valorizzazione del nostro patrimonio storico, grazie al lavoro prezioso della Delegata Roberta Galletta che ha tra le sue aree di competenza la tutela e la valorizzazione del Patrimonio Materiale e Immateriale Storico, Culturale, Artistico, Archeologico e Monumentale.

Questo progetto si inserisce in un percorso di promozione del territorio che vede anche la recente approvazione del Brand e del Logo turistico della città con la Delibera di Giunta Comunale n. 177 dell’1° ottobre 2024.

L’Ufficio Turismo del Comune è già al lavoro per ripubblicare l’avviso in una versione semplificata, al fine di facilitare ulteriormente la partecipazione delle attività locali, garantendo così una maggiore rappresentatività del nostro tessuto produttivo e culturale.

L’Amministrazione continuerà a investire nella promozione e nello sviluppo del territorio, nella convinzione che una visibilità online diffusa e condivisa possa portare importanti benefici a tutto il settore turistico e commerciale di Civitavecchia.