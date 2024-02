Plastic Blitz a Torre Flavia, tre giornate di pulizia in spiaggia • Terzo Binario News

Il 18 febbraio, 4 e 11 marzo 2024 dalle 10 alle 12:30 con appuntamento all’ingresso dell Palude lato Ladispoli via Roma

L’Accademia di Ecologia ed Arte Riarteco A.P.S. in collaborazione con il Servizio Aree Protette Città Metropolitana di Roma Capitale, Artalo, A.P.S. Nuove Frontiere Onlus. E.N.A.C. (Ente Nazionale Attività Culturali) e Cittadellarte Fondazione Pistoletto Onlus, promuovono tre prime giornate di pulizia della spiaggia del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia nei giorni del 18 febbraio, 4 e 11 marzo 2024 dalle ore 10:00 alle 12:30. Appuntamento ingresso Palude di Torre Flavia, lato Ladispoli via Roma.

Le attività ricadono nell’ambito del progetto “Un’Oasi di Arte”, attivo nell’area protetta, con gli scarti trasformati in risorse creative dalle mani dei ragazzi di Nuove Frontiere, che ogni giorno combattono per affermare i loro diritti nei confronti del pregiudizio di una società alienante.

Una società che ci spinge a considerare le nostre tradizioni come fardelli di cui liberarsi, a dimenticare la memoria e cancellare le identità culturali, a guardare con diffidenza le diversità per un’accomodante omologazione di pensiero e modelli. L’obiettivo è dare forma concreta all’equazione rifiuto + diverse abilità = inclusione sociale, umana e culturale attraverso la formula trinamica espressa dal Segno/Simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, come antidoto contro i preconcetti perché siamo tutti “diversamente abili” ad imparare e a costruire il domani dagli errori e dagli incontri perché solo allo scambio reciproco e dal confronto che si cresce ed evolve.