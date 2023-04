Al Rifugio degli Elfi a Cerveteri esplode la manga-mania • Terzo Binario News

Da One Piece a Dragon Ball, da Naruto a I Cavalieri dello Zodiaco, agli Elfi arrivano i fumetti giapponesi che hanno segnato intere generazioni

Narrativa, romanzi, biografie, libri di scienza, di storia, di musica, letteratura, ultime uscite e da oggi anche i manga! Si arricchiscono di nuovi straordinari arrivi le scaffalature del Rifugio degli Elfi in Piazza Risorgimento a Cerveteri, divenuto dallo scorso febbraio il primo caffè-letterario della città etrusca e del litorale.

Ora, recandovi da Barbara per una piacevole colazione, per un rapido caffè o per gustoso aperitivo pomeridiano, troverete anche questa fantastica novità: delle straordinarie collezioni di Manga, i sempre-verdi e appassionanti fumetti giapponesi, che hanno accompagnato intere generazioni e che ancora oggi, stanno appassionando i più giovani.

Da One Piece a Dragon Ball a Naruto, passando per My Hero Academia fino a I Cavalieri dello Zodiaco e l’Attacco dei Giganti, al Rifugio degli Elfi troverete il meglio del meglio del genere Manga, un settore che sta tornando estremamente in voga tra le nuove generazioni, senza mai passare di moda tra i più adulti.

“Un reparto interamente dedicato al genere Manga – ha dichiarato Barbara Ghelarducci de Il Rifugio degli Elfi – il fumetto è un settore dell’editoria che non passa mai di moda. Sarà occasione per i più giovani per avvicinarsi al mondo della lettura e per i più grandi di rivivere le storie di quei personaggi ‘made in Japan’ che di fatto hanno segnato le nostre infanzie e la nostra adolescenza. Così come avviene per tutto il resto dei libri in vendita, chiaramente sono a disposizione per indirizzarvi nella tipologia di fumetto più indicata alle vostre esigenze o a quelle della persona a cui volete regalarlo, essendo anche io stessa un’appassionata del genere”.

Uno spazio dunque totalmente nuovo all’interno del Rifugio degli Elfi, che continuerà in ogni caso ad avere anche una vasta selezione di narrativa, romanzi, biografie e libri di ogni genere.

“Giorno dopo giorno siamo riusciti a fidelizzare una clientela sempre nuova che vede nel Rifugio degli Elfi un punto di ritrovo, sia per quanto riguarda l’offerta di libri sia ovviamente per ciò che concerne i propri momenti di relax – ha aggiunto Barbara – continueremo a lavorare in quest’ottica, per offrire ai nostri clienti, con i quali si è instaurato oramai un rapporto di amicizia, un servizio sempre migliore e un’offerta sempre più ampia. Vi aspetto in tantissimi, per un buon caffè, un aperitivo e ovviamente per acquistare un bel libro!”.

Per ogni informazione o prenotazione di libri, è possibile contattare il Rifugio degli Elfi al numero 069943140