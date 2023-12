Al Galli i classe 2012 di Cerveteri, Ladispoli e Anguillara in campo per il primo "Trofeo Maury's" • Terzo Binario News

Tutto pronto al Campo Enrico Galli di Cerveteri per il 1° Trofeo Maury’s 2023. I giovani calciatori della classe 2012 di Città di Cerveteri, Academy Ladispoli e Anguillara, sono infatti pronti a scendere in campo Venerdì 22 dicembre a partire dalle ore 15:00 per la prima edizione del trofeo Maury’s.

Torneo che si disputerà con il tipico girone all’italiana. Le partite saranno composte da due tempi di 20 minuti ciascuno. In caso di parità, varranno prima gli scontri diretti e poi la differenza reti. Alle 17:30 la finale per il primo e secondo posto.