Sicurezza pirotecnica, lezione del Controllo del Vicinato alla Melone di Ladispoli • Terzo Binario News

“Oggi la conferenza sulla sicurezza pirotecnica e servizi energetici domestici dell’Associazione Controllo del Vicinato, presso l’istituto Melone di Ladispoli, anche con l’intervento di soci dell’associazione Arma Aeronautica e i responsabili della Protezione civile comunale.

Grande partecipazione dei ragazzi, interessatissimi e affamati di sapere.

Distribuito anche un manualetto con la sintesi delle info su come gestire in sicurezza i giochi pirotecnici, come distinguere quelli illegali e come gestire in casa i servizi di acqua luce e gas.

Sono semi di un modello civico per la sicurezza solidale ed educazione preventiva, che il Controllo del vicinato sparge nelle comunità”.

Enzo Musardo