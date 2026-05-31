Al corso di lingua, cultura e civiltà romena di Ladispoli si festeggia il primo giugno • Terzo Binario News

I bambini e alunni iscritti al Corso di Lingua, Cultura e Civiltà Romena (LCCR) celebrano la Giornata del Bambino – 1° Giugno – attraverso una serie di attività educative e ricreative, svolte sotto la guida attenta della prof.ssa Angela Nicoară.

Le feste scolastiche, le escursioni a Roma, gli incontri tematici e i momenti artistici ricchi di colori hanno saputo unire la gioia dell’infanzia con la preservazione dell’identità culturale romena. Gli eventi hanno segnato sia la Giornata del Bambino sia la fine dell’anno scolastico LCCR nelle scuole di Ladispoli, Civitavecchia e Roma.

La Giornata Internazionale del Bambino è in molti Paesi una ricorrenza celebrata in date diverse. In alcuni Stati si festeggia il 20 Novembre, data in cui è stata adottata la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo. Tuttavia, circa 30 Paesi, tra cui la Romania, oltre alla Giornata dei Diritti dei Bambini, hanno adottato il 1° Giugno, proveniente da Cina e Stati Uniti, come Giornata del Bambino.

Fine dell’anno scolastico LCCR nelle scuole alle porte di Roma

In questi giorni si conclude il diciannovesimo anno di svolgimento dei corsi LCCR nelle scuole alle porte di Roma. Le attività sono coordinate con dedizione dalla prof.ssa Angela Nicoară, e gli alunni celebrano questo momento festivo e i risultati delle attività didattiche ed educative attraverso poesie, canzoni e giochi, in un’atmosfera ricca di entusiasmo ed emozione, dimostrando talento, impegno e forte legame con i valori culturali romeni.

I risultati del loro lavoro vengono premiati con diplomi trasmessi dall’Istituto della Lingua Romena di Bucarest, sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione della Romania.

“Nell’anno scolastico 2025–2026 hanno frequentato il corso LCCR oltre 150 bambini: 107 bambini della Scuola dell’Infanzia Corrado Melone di Ladispoli, inseriti nell’orario curricolare, 35 alunni delle classi I–V delle scuole Ladispoli 1 e Civitavecchia 2, e altri 7 bambini della Scuola Santa Beatrice di Roma, in orario extracurricolare. Sono tutti straordinari – li congratulo per i risultati ottenuti e li ringrazio perché insieme riusciamo a portare avanti la lingua e la cultura nazionale”, ha dichiarato la prof.ssa Angela Nicoară.

Le feste LCCR sono state animate dalle voci dei piccoli artisti, che hanno cantato, recitato poesie e intonato con emozione l’Inno della Romania e l’Inno dell’Unione Europea.

Il corso LCCR è un progetto del Ministero dell’Istruzione Nazionale, realizzato in partenariato con i ministeri omologhi di diversi Paesi europei – Spagna, Italia, Belgio, Irlanda, Portogallo, Francia e Regno Unito. Istituito nel 2007, il programma continua con successo da 19 anni, contribuendo alla preservazione dell’identità culturale romena nella diaspora. “Gli insegnanti romeni sono molto apprezzati in ogni scuola in cui operano e apportano un valore aggiunto al processo educativo”, ha aggiunto la professoressa.

2026 – Anno di Constantin Brâncuși

Nell’ambito delle lezioni dedicate alle grandi personalità romene, quest’anno è stata riservata un’attenzione speciale allo scultore Constantin Brâncuși, in occasione dei 150 anni dalla sua nascita.

Gli alunni, accompagnati dai genitori, hanno visitato a Roma la mostra “Constantin Brâncuși. Le origini dell’Infinito – Originile Infinitului”, organizzata al Museo dei Fori Imperiali presso i Mercati di Traiano. L’esposizione evidenzia la sintesi tra la tradizione artigianale romena e l’arte della civiltà classica universale raggiunta dal grande scultore. Significativamente, la mostra è allestita a Roma, nei Mercati di Traiano, monumento che rimanda alle origini del rapporto storico tra i due paesi e due popoli, romeno e italiano. Le origini, dunque, sono la chiave di lettura, che proietta l’arte di Brâncuși nell’infinito.

“Sono entusiasta, forse anche più dei bambini, di tutto ciò che ho visto alla mostra e ai Mercati di Traiano. La vista sull’area dei Fori Imperiali è impressionante, soprattutto in questi giorni che precedono la Festa della Repubblica Italiana”, ha dichiarato Valentina, madre di due bambini di Ladispoli.

Anno Culturale Italia–Romania

Una parte importante delle attività organizzate quest’anno si è svolta nell’ambito del programma bilaterale “Anno Culturale Italia–Romania 2026”, rafforzando i legami culturali tra i due Paesi e offrendo agli studenti preziose opportunità di apprendimento e crescita.

Attraverso tali iniziative, il corso LCCR continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per la conservazione dell’identità culturale romena nella diaspora, offrendo ai bambini non solo conoscenze, ma anche la gioia di appartenere a una comunità unita dalla lingua e dalle tradizioni.

Lezione di storia alla Colonna di Traiano

Un momento particolarmente significativo è stato rappresentato dalla lezione di storia all’aperto svolta presso la Colonna di Traiano a Roma. Le conoscenze acquisite in classe sui Daci e sui Romani hanno preso vita davanti al monumento storico.

Vestiti in modo festivo e con il tricolore romeno al collo, i bambini hanno recitato poesie patriottiche, cantato e offerto simbolicamente doni ai Daci raffigurati sulla Colonna: grano e terra portata dalla Romania. Ogni alunno ha deposto con emozione questi simboli alla base del monumento, in un gesto che ha emozionato sia i partecipanti sia i turisti presenti.

“Mi è piaciuto tutto oggi, soprattutto il pranzo da McDonald’s vicino a Fontana di Trevi a Roma”, ha detto Brian, alunno della terza classe.

“Sono felice di poter portare a mia madre un bellissimo souvenir da Roma, dal museo dei Fori Imperiali”, ha dichiarato entusiasta Stefania, alunna della terza classe.

“Non conoscevo molte delle cose che ho scoperto oggi. Sono molto felice di aver partecipato a questa gita. Sono sicura che questi momenti resteranno a lungo nel loro cuore”, ha affermato Ionela, madre di tre bambini di Civitavecchia.

Attraverso queste attività, i bambini del LCCR dimostrano che la lingua, la cultura e le tradizioni romene possono essere mantenute vive ovunque nel mondo, quando vengono trasmesse con passione e dedizione.

Al termine dell’anno scolastico, un ringraziamento speciale è rivolto alle dirigenze scolastiche che ospitano le attività del corso LCCR, sia in orario curricolare sia extracurricolare: il prof. Francesco Panico, dirigente dell’I.C. Corrado Melone di Ladispoli; la prof.ssa Francesca De Luca, dirigente dell’I.C. Civitavecchia 2; la prof.ssa Maria Bevilacqua, dirigente dell’I.C. Ladispoli 1; e il prof. Donato Testa, dirigente dell’I.C. Santa Beatrice di Roma, per il costante sostegno e la disponibilità verso la promozione della lingua e della cultura romena.

Attraverso tali iniziative, il corso LCCR continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per la preservazione dell’identità culturale romena nella diaspora, offrendo ai bambini esperienze educative indimenticabili.

Copiii de la Cursul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească sărbătoresc Ziua de 1 Iunie prin educație și tradiție, coordonați de prof. Angela Nicoară

Copiii înscriși la Cursul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească (LCCR) întâmpină Ziua Copilului – 1 Iunie – printr-o serie de activități educative și recreative, desfășurate sub îndrumarea atentă a profesoarei Angela Nicoară. Serbările școlare, excursiile la Roma, întâlnirile tematice și momentele artistice pline de culoare au îmbinat bucuria copilăriei cu păstrarea identității culturale românești. Evenimentele au marcat atât Ziua Copilului, cât și încheierea anului școlar LCCR în unitățile de învățământ din Ladispoli, Civitavecchia și Roma.

Ziua Internațională a Copilului este în multe țări o sarbatoare pentru copii care se sărbătorește la date diferite. În unele țări, este sărbătorită la 20 Noiembrie şi coincide cu ziua în care s-a adoptat Declarația Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului. Însă aproximativ 30 de state, printre care şi România, pe langa Ziua Drepturilor Copiilor au preluat 1 Iunie de la China și SUA ca Ziua Copilului.

Final de an școlar LCCR în școlile de la porțile Romei

În aceste zile se încheie cel de-al nouăsprezecelea an de desfășurare a cursurilor LCCR în școlile de la porțile Romei. Activitățile sunt coordonate cu dăruire de profesoara Angela Nicoară, iar elevii marchează acest moment festiv și reușita activităților didactice și educative prin poezii, cântece și jocuri, într-o atmosferă plină de entuziasm și emoție, demonstrând talent, implicare și atașament față de valorile culturale românești.

Rezultatele muncii lor sunt răsplătite cu diplome transmise de Institutul Limbii Române din București, sub egida Ministerului Educației din România.

„În anul școlar 2025–2026 au frecventat cursul LCCR peste 150 de copii: 107 preșcolari de la Școala Corrado Melone din Ladispoli, integrați în orarul curricular, 35 de elevi din clasele I–V de la școlile Ladispoli 1 și Civitavecchia 2, precum și alți 7 copii de la Școala Santa Beatrice din Roma, în regim extracurricular. Toți sunt extraordinari – îi felicit pentru rezultatele obținute și le mulțumesc pentru că, împreună, reușim să ducem mai departe limba și cultura națională”, a declarat profesoara Angela Nicoară.

Serbările LCCR au răsunat de vocile micilor artiști, care au interpretat cântece, au recitat poezii și au intonat, cu emoție, imnul României și imnul Uniunii Europene.

Cursul LCCR este un proiect al Ministerului Educației Naționale, realizat în parteneriat cu ministerele omoloage din mai multe țări europene – Spania, Italia, Belgia, Irlanda, Portugalia, Franța și Marea Britanie. Înființat în anul 2007, programul continuă cu succes de 19 ani, contribuind la păstrarea identității culturale românești în diaspora. „Profesorii români sunt foarte apreciați în fiecare școală în care activează și aduc un plus de valoare procesului educativ”, a mai subliniat profesoara.

2026 – Anul Constantin Brâncuși

În cadrul lecțiilor dedicate marilor personalități românești, anul acesta a fost acordată o atenție specială sculptorului Constantin Brâncuși, la împlinirea a 150 de ani de la nașterea sa.

Elevii, însoțiți de părinți, au vizitat la Roma expoziția „Constantin Brâncuși. Originile Infinitului – Le origini dell’Infinito”, organizată la Muzeul Fori Imperiali din Mercati di Traiano. Expoziția evidențiază sinteza dintre tradiția românească și arta clasică universală, reflectată în opera marelui sculptor.

„Sunt încântată, poate chiar mai mult decât copiii, de tot ce am văzut la această expoziție și la Mercati di Traiano. Priveliștea asupra zonei Fori Imperiali este impresionantă, mai ales în aceste zile premergătoare Zilei Republicii Italiene”, a declarat Valentina, mamă a doi copii din Ladispoli.

Anul Cultural Italia–România

O parte importantă a activităților organizate în acest an s-a desfășurat în cadrul programului bilateral „Anul Cultural Italia–România 2026”, consolidând legăturile culturale dintre cele două țări și oferind elevilor oportunități valoroase de învățare și afirmare.

Prin astfel de inițiative, cursul LCCR continuă să fie un pilon esențial în păstrarea identității culturale românești în diaspora, oferind copiilor nu doar cunoștințe, ci și bucuria de a aparține unei comunități unite prin limbă și tradiții.

Lecție de istorie la Columna lui Traian

Un moment deosebit l-a constituit lecția de istorie în aer liber desfășurată la Columna lui Traian din Roma. Cunoștințele dobândite la clasă despre daci și romani au prins viață în fața monumentului istoric.

Îmbrăcați festiv și purtând tricolorul românesc, copiii au recitat versuri patriotice, au cântat și au oferit simbolic ofrande dacilor de pe Columnă: grâu și pământ adus din România. Fiecare elev a depus cu emoție aceste simboluri la baza monumentului, într-un gest care a impresionat atât participanții, cât și turiștii aflați în zonă.

„Mie mi-a plăcut absolut totul astăzi, mai ales că am încheiat ziua cu un prânz la McDonald’s, lângă Fontana di Trevi din Roma”, a spus Brian, elev în clasa a III-a.

„Eu sunt bucuroasă că pot să-i duc mamei un frumos suvenir de la Roma, de la muzeul din Fori Imperiali”, a declarat, încântată, Stefania, elevă în clasa a III-a.

„Nu știam multe dintre lucrurile pe care le-am descoperit astăzi. Sunt foarte bucuroasă că am venit cu copiii în această excursie. Sunt sigură că aceste momente le vor rămâne mult timp în suflet”, a declarat Ionela, mamă a trei copii din Civitavecchia.

Prin aceste activități, copiii LCCR demonstrează că limba, cultura și tradițiile românești pot fi păstrate vii oriunde în lume, atunci când sunt transmise cu pasiune și dăruire.

La acest final de an şcolar mulțumiri speciale sunt adresate conducerilor școlilor care găzduiesc activitățile cursului LCCR, atât în regim curricular, cât și extracurricular: prof. Francesco Panico, director al I.C. Corrado Melone din Ladispoli; prof. Francesca De Luca, director al I.C. Civitavecchia 2; prof. Maria Bevilacqua, director al I.C. Ladispoli 1; și prof. Donato Testa, director al I.C. Santa Beatrice din Roma, pentru sprijinul constant și deschiderea față de promovarea limbii și culturii române.

Prin astfel de inițiative, cursul LCCR rămâne un reper important pentru păstrarea identității culturale românești în diaspora, oferind copiilor experiențe educative de neuitat.

Angela Nicoara