Al Convento dei Cappuccini di Tolfa ancora due giorni per ricaricarsi tra storia e natura • Terzo Binario News

L’ultimo weekend di maggio l’antica struttura ospita il secondo retreat firmato Lotus X

Ancora un appuntamento in un luogo magico dove potersi “ricaricare” e riattivare nuove energie.

Il 30 e il 31, ultimo weekend di maggio, infatti, si tiene un secondo retreat al Convento dei Cappuccini a Tolfa, stessa location di quello del 18 e 19 aprile scorso che ha avuto un bel successo.

Torna quindi, nella splendida e antica struttura del centro collinare, la formula del ritiro detox “senza pensieri” promosso da Lotus X in un contesto unico, dove si può pernottare. Un viaggio di due giorni tra storia, nutrizione consapevole, pratiche yoga e natura, per staccare la spina e ricaricarsi con nuove energie. A gestire le attività saranno Eleonora Bombardi, Roberto Zampella, Federica Metalli.

Il filo conduttore sarà il bilanciamento verso l’apice di #energia dello yang. Il programma vedrà alternarsi: Yin Yang yoga e Vinyasa Yoga, Meditazione sonora con campane tibetane, Passeggiata nella natura per la raccolta dell’iperico e il riconoscimento delle piante officinali, Laboratorio fitoterapico, Tecniche di rilassamento, Massaggi shiatsu, Consulenze sulla nutrizione. Infatti, la nutrizionista e chef Eleonora Bombardi seguirà direttamente la colazione e i pasti gourmet.

Posti limitati per preservare l’armonia del gruppo, quindi è fondamentale la prenotazione. Sono possibili anche partecipazioni senza alloggio la sera.

Per informazioni contattare Christian 3293899735,