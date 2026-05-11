Il Tolfa chiude quarto, ora sotto con la Coppa • Terzo Binario News

Adesso si entra nella settimana della storia per il Tolfa, quella in cui si può scrivere una delle pagine più belle. Il campionato di Promozione è archiviato e i pensieri si possono concentrare esclusivamente sulla finale di Coppa Italia di sabato.

Al Rocchi di Viterbo l’avversario sarà la Lvpa Frascati.

Domenica intanto si è giocata l’ultima giornata del girone A, nella quale i biancorossi hanno chiuso sull’1-1 contro il Grifone alla Pacifica. Dice a questo proposito mister Emiliano Cafarelli: «Quella contro l’undici del Portuense è stata una partita molto bella nonostante il risultato arrivato non fosse quello auspicato.

L’obiettivo fissato insieme alla squadra era quello di chiudere la stagione al quarto posto con un successo per salutare al meglio il pubblico dello Scoponi, che quest’anno per noi è stato davvero un supporto che ci ha sospinto». Naturalmente la prospettiva della gara con il Grifone era di lungo termine, guardando a sabato prossimo. È come se l’ultima giornata fosse stato un test ufficiale per provare qualcosa in vista della partita più importante dell’anno: «Avevo chiesto ai ragazzi di dispurare una sfida importante anche per prepararci nel migliore dei modi alla finale e devo dire che ho trovato un gruppo molto disponibile in tal senso. È stata una bella partita, abbiamo giocato bene e creato tantissime occasioni. Soltanto, non siamo riusciti a raccogliere quanto seminato, anzi subendo gol nella sola occasione capitata agli avversari. L’unico rammarico riguarda questo aspetto, ossia l’essere stati spreconi e poco concreti nell’area dell’undici del Portuense».

Il tecnico del Tolfa recrimina soprattutto per le opportunità non concretizzate: «Abbiamo subito gol praticamente sull’unica occasione in cui loro sono riusciti ad arrivare davanti al portiere. Tuttavia, rimane sicuramente un buon test prima della finale» la conclusione dell’allenatore tolfetano.

Dunque nella classifica finale della Promozione 2025-2026, il Tolfa chiude il campionato a quota 50 punti dopo 34 giornate, frutto di 13 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte, un bottino che vale il quarto posto in condominio con il Ladispoli. La classifica definitiva del girone A vede il Borgo Palidoro in testa e promosso in Eccellenza con 79 punti davanti alla Falisca Cimina, rimasta ferma a 69. Terzo il Pianoscarano con 60 punti con queste due formazioni che hanno ottenuto l’accesso ai play-off.

Intanto in collina c’è tanto fermento, con la preparazione dei bus gratuiti dei tifosi per raggiungere Viterbo sabato pomeriggio.