Il campionato del Tolfa si chiude con un 1-1 interno col Grifone • Terzo Binario News

Si chiude con un pari interno la stagione di campionato del Tolfa, che impatta 1-1 contro il Grifone, nell’anticipo dell’ultima giornata del girone A.

Partita senza valore per entrambe le formazioni, visto che l’undici del Portuense in zona-sicurezza già da diverse giornate mentre i collinari hanno tutta la loro attenzione concentrata sulla finale di Coppa Italia del 16 maggio ormai da diverse settimane.

In avvio di primo tempo i collinari passano in vantaggio nel con Bernardini che ribadisce in gol il calcio di rigore che il portiere ospite aveva neutralizzato. Nella ripresa il pari del Grifone con Sesta.

In classifica, il Tolfa attualmente è quarto a quota 50 punti ma il mantenimento della posizione dipende dal risultato del Ladispoli, sotto di una lunghezza, che oggi pomeriggio affronta all’angelo sale l’Urbetevere.

Adesso si entra nella settimana che decide la stagione. Se infatti in campionato ha deluso, il cammino in Coppa Italia del Tolfa è stato una cavalcata trionfale, tanto da portare – per la prima volta della storia del club collinare, dopo due tentativi falliti – alla finale di Viterbo per la quale sono stati organizzati dei bus gratuiti. «Per prenotare il proprio posto basterà passare presso la sede dell’Unione Sportiva e lasciare il nominativo» fanno sapere dal club.