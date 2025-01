Al Claudio di Tolfa domenica parte la stagione teatrale • Terzo Binario News

Al Claudio di Tolfa, dopo il cinema è arrivato il momento del teatro. Domenica infatti si inaugura il cartellone della stagione propsta dal Comune per il 2025, curato come sempre dalla direttrice artistica Simona De Paolis.

Si comincia alle 17,30 con “Il Cappello di carta” della compagnia “Il Cassetto nel sogno”, per la regia di Massimo Pettinari.

Si prosegue per altre sei pomeridiane domenicale per chiudere sabato 31 maggio con lo spettacolo serale di “Avanzi di Scena”, compagnia civitavecchiese che presenterà “Dove cade l’ombra”.

Biglietto a 10 euro, possibilità di riduzioni e abbonamento.

“Proponiamo la solita eccellenza di compagnie del comprensorio. Il cartellone apre con un gruppo che porta uno spettacolo che ha vinto premi in tutta Italia e che parla in modo leggero e non drammatico della notte di San Lorenzo – spiega la De Paolis -. Ci sono autori che fanno anche la regia dei loro spettacoli. Si parla e si interpreta un particolare periodo della vita di De Andrè. Un toccante spettacolo su Alda Merini. Ci sarà un allegro e ironico “Parenti serpenti”.

Questa stagione non vede in programma il consueto spettacolo della compagnia residente quella de “Il Barsolo’, guidata sempre dalla De Paolis che spiega: “Il Barsolo rallenta ma non si ferma. Dobbiamo elaborare la perdita di un amico indispensabile al gruppo, Giovanni Padroni”. Il quale, personaggio conosciuto ed amato in paese, si è spento a Natale per una malattia che lo aveva colpito da alcuni mesi.

“E’ una rassegna di qualità – aggiunge l’assessore Alessandro Tagliani – invito i tolfetani e non solo a non perdersi gli spettacoli, alcuni decisamente originali”.