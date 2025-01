Anna Frank romanista, daspo per un laziale sorpreso ad affiggere adesivi • Terzo Binario News

Nella mattinata odierna, personale della Digos della Questura di Roma ha sorpreso un tifoso della Lazio, non appartenente alla compagine ultras, intento ad affiggere su pali della luce, in zona Rione Monti, alcuni adesivi che raffigurano Anna Frank che indossa la maglia della “A.S. Roma”.

Analoghe affissioni avvennero nella Curva Sud dello Stadio Olimpico in data 22.10.2017, in occasione dell’incontro di calcio Lazio – Cagliari.

Attesa la gravità di tale condotta, l’autore delle affissioni è stato segnalato all’A.G. per il reato di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione, razziale etnica e religiosa ex art. 604 bis c.p. e sono state avviate le procedure per l’emissione di provvedimento del DASPO.

Si specifica che quanto sopra attiene alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagato non può considerarsi colpevole fino a sentenza definitiva di condanna.