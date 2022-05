Al Claudio di Tolfa domenica in scena il Teatro Popolare di Tarquinia - Terzo Binario News

Dopo varie perfomance in varie location del Lazio torna in scena Domenica 15 maggio 2022 alle ore 17 al Teatro Claudio di Tolfa il Teatro Popolare di Tarquinia con una commedi brillante in due quadri dal titolo “Due meglio che una” con la regia di Annibale Izzo.

Uno spettacolo esilarante che porta sulle tavole de palcoscenico uno spezzone di vita vissuta con gag e intrecci super brillanti. Una commedia da non perdere.

Lo spettacolo nel cartellone della stagione del teatro tolfetano rientra nell’abbonamento.