Al Cerveteri Film Festival sala gremita per l'incontro con Giampaolo Letta: stasera gran finale con "C'è ancora domani" • Terzo Binario News

In occasione del Giorno della Memoria, ieri al Moderno proiezione di “L’ultima volta che siamo stati bambini”, prodotto da Medusa Film. Questa sera l’ultimo appuntamento: dalle ore 21:00, “C’è ancora domani”, il film campione di incassi di Paola Cortellesi

Un Cinema Moderno gremito ieri sera ha assistito alla terza serata del Cerveteri Film Festival. Una serata che coincideva con una data significativa, importante, ovvero il Giorno della Memoria, il giorno in cui si commemorano le vittime dell’Olocausto e dei campi di concentramento nazista.

Proprio per questo, il programma di ieri proponeva la proiezione di “L’ultima volta che siamo stati bambini”, pellicola d’esordio alla regia di Claudio Bisio che affronta, con lo sguardo di quattro bambini il periodo dei rastrellamenti.

E a presentare il film, insieme al Direttore Artistico Alessio Pascucci e alla Giornalista e critica cinematografica Chiara Del Zanno, c’era Giampaolo Letta, Amministratore Delegato della società produttrice del film, la Medusa Film.

Una lunga chiacchierata sul mondo del cinema, sulla produzione del film, su come è nato il progetto, ma anche su come l’Italia è ripartita nel campo cinematografico dopo la pandemia, sul passato e sul presente del cinema italiano.

In chiusura, anche una battuta da parte di Letta, che alla domanda legata a quale film avrebbe voluto produrre come Medusa Film, ha candidamente risposto e senza girarci molto intorno: “C’è ancora domani”, film che tra l’altro è in proiezione proprio questa sera nell’appuntamento di chiusura del Cerveteri Film Festival. Un film campione di incassi, superando qualsiasi possibile aspettativa e al quale Letta ha fatto pubblicamente i propri complimenti alla regista, anch’ella all’esordio dietro la cinepresa, Paola Cortellesi.

Al termine del dibattito, il Direttore Artistico Alessio Pascucci ha omaggiato Letta del vino di Cerveteri e di una riproduzione etrusca di Cerveteri, donata dal ceramista Roberto Paolini di Pithos Ancient Reproduction.

Prima della proiezione del film, trasmesso il saluto di Claudio Bisio che non potendo partecipare di persona alla proiezione in Sala, ha comunque avuto piacere ad inviare un saluto personale al pubblico del Cerveteri Film Festival, esprimendo anche la propria passione e il proprio amore per la terra degli Etruschi. Presenti in sala diversi amministratori locali, tra cui il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti e il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano.

Dopo il dibattito, le luci si spengono e spazio al film.

“Da fondatore e Direttore Artistico del Cerveteri Film Festival è stato davvero un grandissimo onore ospitare Giampaolo Letta, riconosciuto come uno degli uomini più importanti, se non il più importante, del cinema italiano – ha dichiarato Alessio Pascucci alla redazione di Terzobinario – la presenza di una personalità di così grande rilievo e spessore testimonia come il Festival negli anni sia cresciuto, sia diventato sempre più importante. Ringrazio dunque Giampaolo Letta per aver accettato il nostro invito e per averci raccontato il grande mondo del Cinema, le sue esperienze e le sue opinioni. E per un Festival come il nostro, poter ascoltare chi di grande Cinema se ne intende, è stato davvero un privilegio”

Il Cerveteri Film Festival si conclude oggi, domenica 28 gennaio. Alle ore 18:00 al Cinema Moderno, proiezione del film “La guerra del Tiburtino III”, di Luna Gualano, regista del film che per l’occasione sarà presente in sala. Alle ore 21:30 poi, spazio a “C’è ancora domani”. Presente in sala, l’attrice Silvia Salvatore, anche coprotagonista di Adagio. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.