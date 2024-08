Gruppo Bandistico Cerite e banda musicale di Serradifalco insieme per la Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti • Terzo Binario News

I due gruppi bandistici unite dalla musica in occasione della sfilata dei Carri Allegorici di domenica 25 agosto

Gemellaggio di note alla 61esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti di Cerveteri.

Ad accompagnare il Gruppo Bandistico Cerite nel consueto carosello musicale della domenica in occasione della sfilata dei Carri allegorici, ci saranno i musicisti e le musiciste dell’Associazione Musicale “Aldo Lalumia”, banda musicale del comune di Serradifalco, meraviglioso Comune siciliano in provincia di Caltanissetta noto anche come il Paese delle Miniere e delle Tradizioni.

La Banda di Serradifalco, dopo l’esibizione di Cerveteri proseguirà il proprio tour nel Lazio, in attesa di presenziare nella mattinata mercoledì 28 agosto all’udienza settimanale di Papa Francesco in Vaticano.

“È un piacere poter ospitare all’interno della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, in concomitanza del momento più atteso dell’intera manifestazione, ovvero la sfilata dei Carri allegorici, la banda musicale di un paese come Serradifalco riconosciuto come ‘Paese delle Tradizioni’ – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – eccellente padrone di casa, sarà il Maestro Augusto Travagliati che accoglierà i colleghi della banda siciliana e che in queste settimane ha curato i dettagli che consentiranno a questi straordinari musicisti di esibirsi a Cerveteri. La musica è anche e soprattutto questo: unione, conoscenza e amicizia. Sarà davvero un bel momento vedere la nostra banda e quella ‘dell’Associazione Musicale Aldo Lalumia’ sfilare insieme. Al Maestro Pasquale Lalumia, alle sue musiciste e musicisti, sin da ora il mio benvenuto a Cerveteri e alla 61esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti”