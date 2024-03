Aggressione al carcere di Civitavecchia, l'Uspp Lazio: “Solo botte dai detenuti e silenzio dal Dap” • Terzo Binario News

Il caso di ieri al Carcere di Civitavecchia dove un agente ha subito un aggressione con trauma, si aggiunge alle ultime avute in altri istituti è tutte nel silenzio più totale del DAP che sembra vivere in un altro pianeta! “

Dichiara Daniele Nicastrini segretario regionale all’indomani dell’aggressione ad un agente.

“Già da tempo segnaliamo, denunciamo pubblicamente i tanti casi di cronaca penitenziaria a danno degli agenti è anche altri operatori ma sembra che tutto questo non interessi nemmeno ai cronisti che dovrebbero aumentare l’attenzione nei confronti di chi lavora in carcere è non solo quando è l’incontrario.

Servirebbe un sostegno alla difficoltà nel gestire migliaia di detenuti pronti ad aggressioni è ritenersi poi vittime, il carcere non è un convento ma luogo dove si dovrebbero espiare le pene è chi non rispetta le regole penitenziarie dovrebbero sospendere i benefici di legge.”