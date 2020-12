Aeroporto Fiumicino, sindacati Lazio: “Azienda esclude unilateralmente alcuni lavoratori da Fis a rotazione, inaccettabile” - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

“Nel corso di un incontro con MyChef sulla gestione dei locali presenti nell’aeroporto di Fiumicino, l’azienda ha confermato, per quanto riguarda la gestione del punto di ristoro ‘Satellite’, di applicare arbitrariamente e unilateralmente l’ammortizzatore sociale, mettendo circa 22 famiglie in gravi difficoltà.

Si tratta di un atteggiamento inaccettabile e incomprensibile. Per quanto ci riguarda, faremo tutto ciò che è in nostro potere per richiamare l’azienda a principi di responsabilità sociale”.



E’ quanto dichiarano Filcams-CGIL Roma e Lazio, Fisascat-CISL Roma Capitale e Rieti e Uiltucs Roma e Lazio, aggiungendo che “nello specifico, ‘Satellite’ è un punto di ristoro presente al Terminal 3. E’ stato aggiudicato con un bando di gara ad Autogrill, ma il suo iter è rimasto fermo a causa dell’emergenza Covid.



A tutt’oggi, i 22 lavoratori sono dunque ancora in capo a MyChef, e come tali sono in Fis a zero ore. I punti food MyChef a Fiumicino prima dell’emergenza erano 12, adesso ne restano quattro con le serrande ancora alzate: tutti i lavoratori dell’azienda coprono le attività ancora aperte effettuando Fis a rotazione, ma da questo sistema sono incomprensibilmente esclusi i 22 dipendenti di ‘Satellite’. Non riusciamo a capire il criterio di una scelta che si ripercuoterebbe su persone e famiglie già provate”.