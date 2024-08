Adozione del cuore urgentissima per il piccolo Willy • Terzo Binario News

2 anni e 2 buste… In una le sue ciotole, antiparassitario e pasticche rilassanti, nell’altra la sua cuccia.. Mi passa il guinzaglio piangendo mentre mi dice “mi dispiace, perché ho avuto momenti brutti nella vita e lui mi è stato vicino”.. L’unica cosa che mi passa in testa è ” e questo è il ringraziamento “… Lei continua a piangere, io prendo e me ne vado.. Non riesco a provare pena o dispiacere per lei!! Lo provo quando lui per 3 volte va al cancello a cercarla e quando si sdraia a terra e punta gli occhi nel vuoto come fanno???

Vi supplico, Willy sta rischiando il canile dopo 12 anni in famiglia

È una taglia piccola, ha 12 anni, intero, chippato.. È un nanetto di 8/9 kg, e va d’accordo con i suoi simili.

Non ho molto da aggiungere, perché fin’ora ha vissuto in famiglia e ora “non possono più tenerlo”.. Non importa insultare, tanto non trova casa con gli insulti, ma con le condivisioni, quindi vi prego CONDIVIDETE E ADOTTATE..

Aprite il cuore, senza pensare all’età e la bellezza, perché l’amore che danno è lo stesso..

Si trova in provincia di Ferrara, per info 3519953976 Sara