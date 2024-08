Mark e Mario, hanno sofferto troppo: salviamoli presto • Terzo Binario News

E A TARDA ORA PROVO A CAMBIARE I LORO DESTINI E SOLO PERCHÉ INCROCIO LE LORO SOFFERENZE NAPOLI ADOZIONE URGENTISSIMA IN TUTTA ITALIA Tante, troppe volte vorrei fermare il tempo, ma non posso…

MARIO 10 ANNI DOLCISSIMO Dal sanitario sarà trasferito , destinazione INFERNO PER FAVORE MI SENTO MALE SOLO AL PENSIERO… DI NON POTERLO SALVARE… HO CONSUMATO TUTTE LE LACRIME… NON MI ABBANDONATE Da Napoli in su info su whatsapp al 339 283 14 22 FATE PRESTO-

e poi ecco MARK MASCHIO DI 14 ANNI, TAGLIA PICCOLA CIECO

PADOVA

Sono ben 4 anni che questo piccoletto attende in canile che qualcuno si innamori di lui, non fatevi spaventare dalla sua cecità, lui è autonomo, in salute, inizialmente un po’ diffidente con chi non conosce ma poi si fida e si affida totalmente a chi gli è vicino, compatibile con i suoi simili, meglio no bambini, si predilige casa con giardino onde evitargli passeggiate che potrebbero disorientarlo.



Per info Whatsapp al 393 871 8398



https://www.facebook.com/share/v/6FcsT3beGgzZiFA6/

Canile Monselice Chiara Locrati