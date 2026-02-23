Adottiamo un cane anziano, ecco Mario un dolce volpinetto cieco • Terzo Binario News

Mario è dolcissimo simil volpino di circa 8 anni, di taglia medio-piccola (12kg circa), cieco.

Vogliamo sperare che questo post arrivi sulla bacheca di una nuova famiglia, che sarà di certo migliore di quella che ha fatto finire Mario in canile.

Mario è arzillo, in salute, coccolone e dolcissimo, adora le persone ed è compatibile con i suoi simili.

Gironzola per il canile come se nulla fosse, pacifico e indipendente, si affretta a tornare verso di noi quando lo chiamiamo per le coccole.

La sua cecità non sembra essere un ostacolo alla sua quotidianità… Ma per ora è stata uno intoppo alla sua felicità, perché nessuno ha mai chiesto di lui.



Facciamo girare il suo appello, Mario ha diritto ad una vita vera!



Mario si trova in provincia di Lecce, ma è adottabile anche al nord.



Associazione Randagio Amico

3206365215 o randagioamico@live.it



#adozionedelcuore #adottauncanedalcanile #nonnino #adottauncaneanziano