Turismo, giovedì nuovo incontro della Cittaslow Academy • Terzo Binario News

Alle 17,30 al Polo Culturale si parlerà di come confezionare pacchetti turistici

Ennesimo incontro, il settimo, della Cittaslow Academy per i Borghi, dopo i due della settimana scorsa. Nella foto del titolo, con la catana che gli è stata donata, il bravo ed esperto relatore di giovedì 19 Maurizio Davolio, al centro, tra Piergiorgio Oliveti e la sindaca Stefania Bentivoglio.

Giovedì 26 il tema sarà: REALIZZARE PACCHETTI TURISTICI SLOW PER TOLFA. Come si costruisce un pacchetto: durata, servizi, prezzo, normativa (ruolo del tour operator), esempi di pacchetti che funzionano.

INTRODUCONO: Stefania Bentivoglio, Sindaca di Tolfa; Pier Giorgio Oliveti, Segretario Generale Cittaslow.

INTERVENGONO

Angela Tendas Mele, Co-founder GreenerVibes. GreenerVibes è un tour operator incoming che trasforma il viaggio in Italia in un’esperienza consapevole: itinerari sostenibili, accessibili e

autentici, costruiti in dialogo con il territorio e le sue comunità;

Luca Filippetti, Cittaslow Web Specialist Presentazione piattaforma web Cittaslow International: confini di promocommercializzazione turistica.

Come sempre, l’appuntamento è aperto a tutti. Gli iscritti al corso possono seguirlo anche da remoto.