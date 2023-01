Adotta un cane anziano, avrà cibo gratis per un anno: ora c'è Cica che cerca una casa • Terzo Binario News

Cica è una taglia media (15 kg), va al guinzaglio e ama fare lunghe passeggiate con gli altri cani.Incuriosita dalle persone, ha bisogno di tempo per fidarsi.

Non ama essere molto manipolata, soprattutto all’inizio. Purtroppo i suoi momenti di svago sono sporadici, la sua realtà è fatta di box e di solitudine.



Se deciderai di accogliere nonna Cica e quindi aderire alla campagna ADOTTA UN NONNO, l’azienda italiana di pet food 100 % cruelty free, Nutrix Più metterà a disposizione una fornitura di cibo gratuita per un anno (Campagna valida fino al 31 gennaio 2023)



Adottare un cane anziano vuol dire dare una possibilità di riscatto a chi ne ha più bisogno. Un gesto di puro e vero amore affinché questo Natale e l’anno che verrà siano davvero all’insegna dell’amore e della solidarietà



Se vuoi adottare nonna Cica contattaci al 339.5452260

Lega Nazionale Per La Difesa Del Cane

Nutrix Piu’ – Italian Pet Food

