Cani abbandonati, sosteniamo la campagna "Non lasciamoli al gelo" • Terzo Binario News

Il Rifugio canile Associazione Una Luce Fuori Dal Lager di via Caduti

della liberazione 123 Uboldo (Va) si occupa di salvare da canili Lager del centro e sud Italia, maltrattamenti e da situazioni di sofferenza centinaia di cani all’ anno .



I cani fissi in rifugio sono circa 70 di cui ci occupiamo quotidianamente 7 giorni su 7 per 365 giorni l’anno. Il RIFUGIO non ha sovvenzioni o soldi pubblici , tutto si regge sulle Donazioni, cene , mercatini e buon cuore e generosità degli amanti

degli animali .



Le difficoltà son molte per portare avanti il rifugio e mantenere i cani , si è aggiunto il caro energia che ha fatto volate i prezzi alle stelle , Luce e pellet .

Il rifugio scalda i propri cani con 3 stufe industriali a pellet .Siamo nei boschi e la notte le temperature scendono notevolmente .

Ad agosto avevamo fatto una notevole scorta di bancali ma purtroppo

ora abbiamo dovuto comprare 4 bancali per un totale di euro 3200 a

questo si sono aggiunte le emergenze veterinarie per le cure mediche di

alcuni cani ospiti. Proprio l’altro giorno ci è arrivata la terza fattura

di 1200 euro .

Da soli non c’è la possiamo fare , abbiamo e sopperiamo sempre a molte

spese , ma a breve dobbiamo comprare altri 2 bancali di pellet.

Aiutaci a non lasciare al freddo i nostri cani e a pagare loro le cure

veterinarie.



Ogni piccola donazione, ogni piccolo gesto d ‘ amore e affetto per i

nostri cani è fondamentale. Lasciamo i dati per sostenerci



Associazione Una Luce Fuori Dal Lager

IBAN : IT 16 V 08374 33260 0000 12450547

PAYPAL : www.paypal.me/unalucefuoridallager



Grazie di cuore