Addio all'ex sindaco di Santa Marinella Franco Bordicchia • Terzo Binario News

L’omaggio dell’attuale primo cittadino Pietro Tidei

“Abbiamo appreso con grande sconforto la triste notizia della scomparsa dell’ex sindaco Franco Bordicchia.

Un amico, un uomo , un marito un padre sempre presente, un politico onesto e specchiato che ha svolto il suo ruolo di amministratore sempre con grande passione e con un vero spirito di servizio.

Chiederemo alla Prefettura un’ autorizzazione per intitolargli, quanto prima una via della sua amata città. Esprimo a nome dell’intera maggioranza il cordoglio per la sua scomparsa e porgo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia”.

Così il sindaco Pietro Tidei